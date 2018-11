Árbitro detalha xingamentos que levaram à expulsão de Rhayner contra o Paraná

Paraná e Vitória empataram em 1 a 1 na tarde deste domingo (4) em Curitiba. O atacante Rhayner, do Rubro-negro baiano, acabou sendo expulso após reclamar sobre a não marcação de um pênalti a favor do Leão da Barra. Em súmula, o árbitro Raphael Claus detalhou a expulsão do jogador do Vitória.

"Expulso por após ser informado pelo meu árbitro assistente adicional Nº 2 Sr. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, o atleta referido foi em direção a ele de forma acintosa e proferindo as seguintes palavras: "Foi pênalti nesse caralho, vocês estão cegos, você também não viu, seu porra." Informo ainda que o jogador expulso era jogador suplente e estava aquecendo atrás do gol da equipe Paraná Clube", relatou.

O empate contra o lanterna foi um banho de água fria para as pretensões leoninas. Na próxima rodada, o Vitória tem pela frente o clássico contra o Bahia, no Barradão. Rhayner cumprirá suspensão automática e será desfalque pelo lado Rubro-negro, que precisa vencer para continuar na briga contra o rebaixamento à Série B do Brasileirão. Ruan Renato e Aderllan também são desfalques pelo número de cartões amarelos.

Com 34 pontos, o Vitória ocupa provisoriamente a 16ª colocação, com um ponto de vantagem sobre o Sport, que ainda enfrenta o Ceará nesta segunda-feira (5). Uma vitória dos pernambucanos ou empate com gols joga o Leão da Barra de volta para o Z-4.