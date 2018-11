Em 'clima de decisão', Atlético-GO e Avaí se enfrentam visando vaga no acesso 

Nesta terça-feira (6), o Atlético-GO recebe o Avaí, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida entre as equipes é vista como um clima de decisão, para a equipe catarinense uma vitória pode praticamente garantir o acesso à série A em 2019. Já para a equipe goiana, um triunfo manterá as esperanças por uma vaga no G-4 da competição.

Atlético-GO e Avaí se enfrentaram em 15 oportunidades, com cinco seis vitórias do Dragão, cinco vitórias do Leão e quatro empates. O último confronto entre as equipes aconteceu no dia 17 de julho de 2018, no Ressacada e terminou 0 a 0.

Ordem no Atlético-GO é levantar a cabeça e lutar por uma vaga no G4

Vindo de uma derrota por 2 a 1 para o líder Fortaleza, no último sábado (3), em casa, o Atlético-GO caiu para a sétima posição, com 51 pontos e mais distante do G-4. Porém, o técnico Wagner Lopes não quer ver ninguém perder as esperanças, e ainda sonha com o acesso. Porém, um novo tropeço e se outros resultados desfavoráveis na rodada, deixarão o Dragão em uma situação difícil na tabela de classificação e ficará ainda mais longe do sonho de retornar a série A do Campeonato Brasileiro.

"Não tem terra arrasada. Nossos jogadores fizeram um grande jogo contra o íder. Não tem que baixar a cabeça, nosso torcedor viu o quanto todos se dedicaram. Quando ganha não significa que está tudo certo e o mesmo vale quando perde", disse o técnico Wagner Lopes.

Para a partida diante do Avaí, o treinador pretende fazer pelo menos uma mudança no time. O atacante Júlio César, que estava suspenso na última partida, retorna na vaga de Vitinho. Desfalque certo para a partida é o volante Fernandes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Geninho faz mistério na escalação do Avaí

Na quarta posição com 56 pontos, o Avaí quer uma vitória contra o Atlético-GO para retomar a vice-liderança e carimbar seu passaporte para a série A em 2019. O técnico Geninho fez mistério no último treino realizado na manhã desta segunda-feira (5), e não revelou o time que vai à campo nesta terça.

"Temos um compromisso difícil, mas confiamos no potencial de todos. Quem o técnico definir para jogar, vai dar o máximo de seu potencial. Neste momento do campeonato, precisamos confiar no nosso potencial", afirmou o lateral Guga.

Para essa partida, Geninho não poderá contar com o atacante Getúlio, suspenso. A tendência é que Jones Carioca seja titular. Outro que deve desfalcar o Leão é o goleiro Aranha, que mesmo voltando a treinar com os companheiros de equipe, não está confirmado para a partida. O meia Marquinhos foi poupado da viagem à Goiânia. Pedro Castro deve ser o substituto.