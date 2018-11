Avaí fica a frente duas vezes, mas Atlético-GO busca empate em Goiânia

Partida válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, GO

Em partida de muitas oportunidades e variações, Atlético-GO e Avaí ficaram no 2 a 2 na briga pelo G-4 da Série B. Na noite desta terça-feira (6), o Leão esteve a frente do placar duas vezes, mas o Dragão buscou o resultado no Antônio Accioly. Rodrigão e Renato fizeram para os visitantes, enquanto Renato Kayser e Júlio César, de pênalti, marcaram para o Dragão.

Foi um primeiro tempo muito aberto e de muitas chances em Goiânia. Apesar dos 67% de posse de bola do Atlético-GO, porém, o Avaí foi claramente o time mais perigoso. Com mais consciência, o time catarinense aproveitou melhor seus momentos e criou mais chances. Depois de pouco mais de um minuto, após lateral cobrado por Guga na área, Renato antecipou a defesa e acertou a trave. No rebote, Pedro Castro ficou livre na pequena área, mas desperdiçou a chance, mandando por cima. Quatro minutos depois, em saída errada do Atlético-GO, Rodrigão pegou mal de fora da área, mas a bola perigosamente bateu na trave esquerda do gol rubro-negro.

Foram 13 finalizações do Avaí na primeira etapa, contra 10 do Atlético-GO, mas o Leão acertou três vezes, além de outras duas na trave, enquanto o Dragão só acertou uma vez a meta avaiana. Aos oito, Alisson subiu pela direita, cruzou fechado e Thiago Santos desviou de cabeça no meio da área, mas Kozlinski segurou firme.

Aos 18, Rodrigão ficou com espaço na intermediária, arriscou chute rasteiro, porém Klever pegou sem dar rebote. Após esta chance, o ritmo do jogo diminuiu bastante, com o Atlético dominando a bola, mas assustando pouco.

Depois de um momento sem criar ocasiões, o Avaí acelerou no terço final da etapa inicial. Aos 34, Rodrigão fez boa jogada do lado direito, rolou para trás e Guga chegou batendo, exigindo boa intervenção de Klever. Cinco minutos depois, Renato recebeu de Rodrigão, avançou em velocidade pela direita e chutou cruzado, mandando perto da trave do Atlético. Já aos 41, em bola levantada por Matheus Barbosa, Renato ajeitou de cabeça e Rodrigão desviou de bico, no canto, para marcar pela sétima vez na Série B e fazer 1 a 0.

A segunda etapa teve um início de bem menos emoção, com o Avaí se resguardando e apostando em uma proposta mais defensiva, enquanto o Atlético-GO tinha a bola, mas sem muitas jogadas perigosas. O técnico Wagner Lopes fez as três alterações antes dos 21 da primeira etapa, colocando André Luiz e Vitinho para aumentar o poder de fogo de sua equipe. Neste mesmo minuto, após lançamento longo, André Luiz fez ótima jogada pela esquerda e cruzou para o meio da área, onde Renato Kayser apareceu com espaço e empurrou para o fundo das redes: 1 a 1.

O Atlético-GO continuou sendo o time mais presente no campo de ataque e por pouco não virou. Aos 34, em rebote de cruzamento na área, Júlio César cruzou fechado e André Luiz apareceu na cara do goleiro, mas Kozlinski pegou no reflexo. Instantes depois, em contra-ataque rápido puxado pelo meio, Renato avançou livre e, de frente para o goleiro, encobriu Klever e colocou o Avaí a frente no placar: 2 a 1.

O Avaí, a partir daí, passou a ter mais espaço, e contou também com a saída de Vitinho, que deixou o campo por conta de uma pancada na cabeça, e teve espaços para matar o jogo. Aos 38, em nova jogada de velocidade do Avaí, Rodrigão segurou a bola no ataque e serviu Renato, que apareceu livre na esquerda e finalizou rasteiro, mas o goleiro segurou firme.

Porém, aos 41, em cobrança de escanteio curta, a bola sobrou para João Paulo, que foi travado nas costas por Luanzinho, e o árbitro apontou pênalti. Júlio César foi para a cobrança, mandou no meio do gol e empatou novamente.

As chances a partir daí continuaram sendo do Avaí. Aos 47, em contra-ataque puxado pela direita, Guga atravessou para o outro lado e Matheus Barbosa, com espaço, bateu colocado, mas parou em grande defesa de Klever. Dois minutos depois, Renato apareceu com espaço pela direita, avançou para dentro da área e, de frente para o gol, tentou rolar para Luanzinho, e a zaga apareceu para evitar o terceiro do Avaí, na última ocasião de gol da partida.

Com 57 pontos, o Avaí é o quarto colocado, com três pontos de vantagem para o Londrina, que é o quinto. Já o Atlético-GO ocupa o sexto lugar, com 52.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (10), às 17h. O Avaí pode garantir o acesso diante do líder Fortaleza, na Ressacada, enquanto o Atlético-GO visita outro postulante ao acesso, o CSA, no Estádio Rei Pelé.