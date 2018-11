Gilson comemora titularidade no Botafogo e projeta clássico contra o Flamengo 

Nesta terça-feira (06), o elenco do Botafogo se reapresentou após a vitória por 1 a 0 contra o Corinthians, no último domingo. Após a atividade no Nilton Santos, Gilson deu entrevista coletiva e deixou explícito como os ânimos da equipe estão renovados devido ao importantíssimo resultado obtido na rodada passada.

O lateral-esquerdo falou sobre o ambiente depois do triunfo - vale lembrar que o time de General Severiano não vencia há cinco jogos - e citou um 'grande alívio' em todos os atletas.

"Foi um alívio grande. Vínhamos de uma derrota em casa (Bahia) e não podemos perder pontos assim. Essa vitória diante do Corinthians nos deu, sem dúvidas, uma tranquilidade para o clássico do final de semana".

Gilson também projetou o clássico da 33ª rodada contra o Flamengo. Para ele, o glorioso tem a obrigação de buscar o gol e deve estar focado a todo momento. O defensor ainda comentou sobre a meta de pontos que o Botafogo deve atingir para escapar do descenso.

"É jogo a jogo. Estamos encarando cada um como se fosse o último. Agora, o foco total é jogo diante do Flamengo, e vamos encarar com mais uma decisão".

"Mais um jogo crucial para nossa equipe. É um clássico, nós temos nossos objetivos e eles os deles. Precisamos acertar o que erramos diante do Corinthians para não repetir. Vamos jogar em casa e requer muita concentração. Temos a obrigação de procurar o gol. Foi assim em todos os jogos aqui no Nilton Santos, mas temos que ter cuidado com o setor defensivo".

O lateral fez uma breve análise sobre a partida contra o rubro-negro e descartou marcação especial em algum jogador adversário. Sem entrar em polêmica, o atleta de 32 anos reclamou sobre o fato de não haver mais 'provocações sadias' em clássicos como esse.

"Difícil falar de um jogador específico. Sabemos da qualidade do time deles. Temos que fazer um jogo com muita concentração, pois clássico se decide no detalhe".

"Está um pouco chato. Você não pode brincar com a equipe adversária. Antes era normal a brincadeira, pois é sadia. Hoje infelizmente você não pode fazer isso, pois é levado muito a sério. Temos que manter o foco".

Por fim, comemorou a titularidade e a sequência de jogos, fazendo questão de enaltecer Moisés, seu companheiro de posição.

"Muito feliz com essa sequência de jogos. Moisés chegou muito bem e isso foi bom para mim, pois me obrigou a ter mais dedicação. Temos que estar preparados e quero ajudar o Botafogo a ficar na melhor posição possível".

Em 14º lugar com 38 pontos, o alvinegro está a quatro pontos do Vitória (34), primeiro time dentro do Z4. Em caso de vitória contra o Flamengo, pode terminar a rodada na 10ª posição, dependendo dos resultados de outras equipes. O clássico será neste sábado (10), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos.