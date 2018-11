Felipe Azevedo lamenta chances perdidas, mas ressalta que Ceará "segue vivo na briga"

O Sport recebeu o Ceará com casa cheia no Recife e derrotou o rival Alvinegro por 1 a 0. Além da pressão a mais causada pela torcida, o Vovô teve que lidar com os desfalques de Juninho Quixadá e Samuel Xavier. A derrota veio justamente quando o time de Lisca passava por um bom momento, com duas vitórias seguidas contra Cruzeiro e Atlético-MG. O atacante Felipe Azevedo tratou o resultado como um acidente de percurso.

"A gente segue vivo na briga, mas faltou detalhe na última bola. Eu tive uma chance, Leandro também. Jogo truncado, qualquer um podia vencer. A gente tem de ter a cabeça erguida. Temos o jogo em casa que pode nos dar pontos que estamos precisando", afirmou.

Agora na 15ª colocação, com 37 pontos, o Alvinegro cearense segue na briga contra o rebaixamento e enfrenta o Internacional, na Arena Castelão, pela próxima rodada da Série A.