Guarani visita Figueirense sonhando com uma vaga no grupo de acesso

O Figueirense recebe o Guarani na noite desta terça feira (6), às 21h30, no Orlando Scarpelli, em jogo válido pela 35ª rodada da Série B. As duas equipes ainda têm chances matemáticas de conseguir o acesso, mas no caso do clube catarinense a tarefa parece impossível, já que precisa fazer 12 pontos nas últimas quatro rodadas e torcer para uma improvável combinação de resultados. O clube bugrino também tem situação complicada na luta pelo acesso, mas precisa tirar uma margem menor de pontos: duas vitórias e um empate separam o time de Campinas do G-4.



Mesmo com as chances remotas de acesso, o técnico do Figueirense, Rogério Micale, decidiu fazer treinos com as portas fechadas, para tentar melhorar a estatística que joga contra: são oito jogos no comando do Figueira e apenas uma vitória. Micale não poderá contar com o volante Zé Antônio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e terá a volta de Henrique Trevisan e Pereira, que também cumpriam suspensão.



O Figueirense deve jogar com: Vitor Caetano; Matheus Sales, Henrique Trevisan, Nogueira e João Paulo; Pereira, Betinho, Felipe Amorim, Renan Mota e Gustavo Ferrareis; Elton.



O Guarani disputa com outro sete clubes uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro de 2019, e é o que tem menos chances de acesso, com apenas 4% de probabilidade, o Bugre está em nono, com 49 pontos. O meia Denner, após o último jogo, contra o Coritiba, falou sobre o clima nos vestiários.



"Nos últimos jogos a gente vacilou, mudou nosso estilo que era de posse, mas hoje (sábado) fizemos um grande jogo e conseguimos voltar a vencer, o que é importante. Enquanto tiver 1% de chance, é 99% de fé, como falam. Temos que fazer nossa parte, dar nosso melhor, e Deus sabe o que vai acontecer daqui para frente. Enquanto tiver chance, nós vamos continuar brigando", comentou.



Umberto Louzer declarou que pretende utilizar a mesma escalação que saiu com a vitória contra o Coritiba. A única chance de alterar a equipe é se Matheus Anjos, que sofre dores no tornozelo, não se recuperar a tempo.



O 11 inicial do Guarani deve ser: Agenor, Kevin, Philipe Maia, Fabrício e Romário; Willian Oliveira e Ricardinho; Jefferson Nem, Matheus Anjos (Rafael Longuine) e Denner; Gabriel Poveda.