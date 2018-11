Efeito Everaldo: atacante se torna um dos principais jogadores do Fluminense no segundo semestre

Destaque do Esporte Clube São Bento na Série C do último ano, Everaldo Silva do Nascimento é uma das peças fundamentais da subida de produção do Fluminense no segundo semestre de 2018. Além de figurar no topo da lista de maiores assistentes do Campeonato Brasileiro, o atacante também é um dos maiores destaques do tricolor na Copa Sul-Americana.

Com um bom posicionamento e passes refinados, Everaldo é a válvula de escape do Tricolor das Laranjeiras

Posicionado ao lado do atacante Luciano no 3–5–2 comandado pelo treinador Marcelo Oliveira, o camisa 37 abusa de suas características para servir seu companheiro de ataque. Com um controle de bola apurado e muito veloz, o jogador possui facilidade em passar por seus marcadores e, assim, auxilia nas transições da bola entre o meio-campo e o setor ofensivo. Por estar em constante movimento, Everaldo é sempre muito visado por seus marcadores, e acaba sofrendo muitas faltas. Sendo assim, ajuda na criação de jogadas de bola parada em posições suscetíveis ao balançar das redes.

Reprodução/SofaScore

Para facilitar mais ainda essas transições, Everaldo tem o passe como uma de suas características mais fortes. Com um misto de uma boa visão de jogo, dribles e passes precisos, a estruturação de jogadas do atacante é parte fundamental da espinha dorsal da equipe das Laranjeiras. Como pode-se observar no mapa de calor do jogo do tricolor contra o Deportivo Cuenca no Maracanã mostrado acima, o pernambucano não fica preso na posição onde é escalado. O jogador volta para rodar o jogo e, dessa forma, abre espaços para enfiadas de bola, puxando os marcadores consigo e deixando seus companheiros livres para o recebimento do passe.

Pontos negativos: tomada de decisão irregular e porte físico ruim podem atrapalhar um pouco a vida do atacante tricolor

Como nem tudo na vida são pontos positivos, Everaldo possui aspectos negativos em seu jogo. A tomada de decisão é um dos atributos dos quais ele se destaca negativamente. No um contra um, o atacante não consegue ser letal, pois, em alguns momentos, ele chuta em momentos que passar a bola seria uma atitude mais adequada, e vice-versa. Em situações de cruzamento, o número 37 confunde-se e, às vezes, cruza a pelota de maneira rasteira, ao invés de colocá-la no alto. Além dos rebotes de escanteio, quando o jogador chuta de fora da área, e não para pra analisar possibilidades de construção de jogadas.

Outro ponto negativo é o físico do atleta. Everaldo tem 1,72m e 57kg e, portanto, é bastante fraco fisicamente falando. Mesmo protegendo bem a redonda em algumas jogadas, o atacante não consegue dar continuidade em todas elas, já que perde no corpo para a grande maioria dos defensores adversários.

Conclui-se, portanto, que apesar de dispor de características negativas, os atributos positivos do pernambucano sobrepõem-se. Desde que foi contratado, o camisa 37 substitui Marcos Junior no ataque tricolor, e tem mostrado um desempenho bastante superior ao de seu colega de time. Com passes chave, dribles precisos e movimentações verticais, Everaldo é um dos principais componentes da equipe do Fluminense nessa crescente na Copa Sul-Americana. No jogo desta quarta-feira (7), buscando atingir grandes objetivos na competição continental, Everaldo é uma das engrenagens necessárias para o funcionamento da máquina tricolor.