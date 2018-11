Com chances remotas de acesso à elite do Brasileirão, Ponte Preta recebe lanterna Boa Esporte

Com objetivos distintos nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Boa Esporte se enfrentam às 20h30 desta terça-feira (6) no Moisés Lucarelli. A Macaca ainda busca o distante sonho de alcançar o acesso, enquanto o time mineiro, em situação crítica, pode ter seu rebaixamento matematicamente decretado, dependendo dos demais resultados da rodada. A partida é válida pela 35ª rodada da competição.

A equipe campineira tem 50 pontos somados e ocupa a oitava posição na tabela. Já o Boa, com apenas 29 pontos conquistados, é dono da lanterna e está a um passo de voltar para a Série C. Caso seja derrotado pela Ponte e o CRB, que tem 38 pontos, pelo menos empatar com o Juventude em casa, o time mineiro confirmará seu descenso.

Sequência positiva da Macaca com Kleina aumenta esperanças na busca pelo acesso

Desde a chegada do técnico Gilson Kleina, tudo mudou pelos lados da Ponte Preta. Até aqui, foram quatro vitórias e um empate. Foi o gás que faltava para que a Macaca voltasse a correr na disputa pelo acesso. Porém, o adversário da rodada precisa do resultado para adiar seu possível rebaixamento com quatro rodadas de antecedência, e isso preocupa o comandante da macaca.

“Não existe jogo fácil. A gente que precisa tornar fácil. É o último suspiro deles também. Que o time faça aquilo que tem feito nos últimos jogos. As vitórias aconteceram, porque os jogadores entraram compenetrados. O Boa tem suas qualidades, mas dentro dos nossos domínios precisamos nos impor e buscar o resultado, sempre com o pensamento de vitória”, comentou.

A intenção do treinador era a manutenção da mesma formação que vinha utilizando nas últimas partidas, mas a ausência do atacante Junior Santos, que levou o terceiro cartão amarelo e cumpre a automática, acaba impossibilitando, e Hyuri poderá ser seu substituto.

O atacante Roberto retornou aos treinos e pode figurar no banco de reservas. Além dele, Neto Costa também fica à disposição de Kleina. A única preocupação é o meia Matheus Vargas, que sentiu dores no tornozelo, sendo dúvida para o confronto. Caso se confirme sua ausência, Paulinho seria uma alternativa de reposição.

Tuca Guimarães aposta em peças experientes para adiar rebaixamento antecipado

A situação do Boa Esporte na tabela é muito complicada, ainda mais depois de dois resultados negativos seguidos, para Atlético-GO em casa e CRB como visitante. Apesar de ter assumido a equipe nas últimas rodadas, o técnico Tuca Guimarães, que terá todos os jogadores à disposição para o confronto, lamenta a ausência de tranquilidade dos jogadores. Para ele, isso tem interferido no desempenho do time.

Pensando nisso, Tuca Guimarães deve optar pelos jogadores mais experientes, como os atacantes Willian Barbio e Douglas Baggio para colocar panos quentes nesse momento delicado que vive a equipe de Varginha. Quem possivelmente deve voltar ao banco para um dos jogadores citados formarem a equipe titular é Manoel.

Bruno Tubarão, que marcou o gol que daria o empate na última partida do Boa, pode receber nova oportunidade de figurar entre os titulares substituindo Machado no meio-campo.