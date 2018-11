Londrina vence Criciúma e se aproxima do grupo de acesso da Série B do Brasileirão

Em partida de seis gols, o Londrina venceu o Criciúma, na noite dessa terça-feira (6), no Estádio do Café, em confronto, válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Dagoberto e Felipe Marques marcaram para os mandantes, enquanto Lineu descontou para os visitantes.

Logo no primeiro minuto o Tubarão abriu o placar. Paulinho Moccelin roubou a bola de Fábio Ferreira, avançou e tocou para Dagoberto pegar de primeira e balançar as redes do goleiro Belliato.

Aos 19, Felipe Marques recebeu no meio campo e fez um lançamento para Higor Leite, que tocou de primeira para Sávio invadir a área pela esquerda. O lateral passou pelas costas de Eduardo e, na disputa, caiu dentro da área. O árbitro não marcou o pênalti, mandou seguir o lance e a zaga afastou.

Nos últimos instantes da primeira etapa, Liel marcou o gol de empate para o Tigre de Santa Catarina. Elvis cobrou escanteio pelo lado esquerdo e o camisa 22 subiu sem marcação e cabeceou firme, pra baixo, sem chances de defesa.

Os donos da casa voltaram do intervalo com tudo e Felipe Marques deixou o Londrina de novo na frente. Higor Leite cruzou rasteiro, Sandro não conseguiu afastar e o atacante, livre, completou pro fundo das redes.

Sem parar com a pressão, Felipe Marques marcou mais um aos 13, o terceiro do Tuba. Em boa jogada individual, Paulinho Moccelin lançou para Lucas Ramon, que fez o passe, tirando do goleiro, para o camisa nove finalizar pro gol vazio.

Dominando o confronto, Dagoberto deixou o segundo dele e transformou a vitória em goleada. Fábio Ferreira saiu jogando errado, Higor Leite roubou e encontrou o veterano atacante na área. O artilheiro não desperdiçou a oportunidade e marcou o quarto para os mandantes, com 27 minutos.

Com o jogo se aproximando do fim, Liel marcou novamente e diminuiu para os visitantes. De novo com a cabeça, o volante aproveitou cruzamento de Eduardo para vencer o goleiro Vagner.

O resultado coloca o Tubarão em quinto lugar na tabela, com 54 pontos, três a menos que o Avaí, primeiro time do G4. O Tigre permanece com 42 e cai para a 15ª colocação. Os dois clubes voltam a campo no próximo sábado (10), às 17h. O Londrina visita o Oeste, na Arena Barueri, enquanto o Criciúma recebe o CRB, no Heriberto Hülse.​