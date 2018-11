Welinton Junior brilha, Brasil de Pelotas goleia Vila Nova e fica próximo de permanência

Partida válida pela trigésima quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e realizada no Estádio Bento Freitas.

INCIDENCIAS : Partida válida pela trigésima quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e realizada no Estádio Bento Freitas.

Nesta terça-feira (6), o Brasil de Pelotas recebeu o Vila Nova em casa, pela trigésima quinta rodada da Série B. Em um resultado histórico, os gaúchos aplicaram 5 a 0 nos goianos em jogo no Bento de Freitas e praticamente garantiram sua permanência na segunda divisão.

O GE Brasil fica na décima terceira colocação, assegura os 43 pontos e praticamente sacramenta sua permanência na segunda divisão. Caso vença na próxima rodada, não tem mais chances de rebaixamento. Já o Tigre permanece em situação incômoda. A equipe se distanciou do G-4, se encontrando na sétima posição, com 52 pontos e com poucas chances de seguir na briga pelo acesso.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira (9). A equipe do Rio Grande do Sul visita o Boa Esporte em Minas, ás 20h30. Mais cedo, ás 19h15, o Vila recebe o Figueirense no Serra Dourada.

O resultado foi construído no fim do primeiro tempo. Aos 41 minutos, após escanteio bem cobrado por Diego Miranda, o lateral direito Éder Sciola testou forte pro fundo do gol e abriu o placar no Sul. 1 a 0 para os donos da casa.

O gol foi um prêmio para o Brasil de Pelotas, que já vinha dominando desde o início. Entretanto, engana-se quem acha que o time parou por aí na etapa complementar. Com 10 minutos, saiu o segundo do xavante.

Wellinton Junior fez a jogada pelo meio, tentou passar pelo defensor goiano, mas a bola rebateu e voltou para o atacante. Ele invadiu a área e bateu de cavadinha, na saída do goleiro. Golaço do camisa 10 para iniciar de vez o show dos donos da casa. Aos 17, Lourency carregou sozinho pelo lado direito, deixou Diego Giaretta no chão e mandou uma bomba de perna esquerda pro fundo das redes. Mais um belo gol e goleada ampliada no Bento Freitas.

A torcida gaúcha já gritava 'olé' no estádio e o Vila Nova parecia cada vez mais perdido. Apesar das mexidas do técnico Hemerson Maria, o Tigre sentia dificuldades de avançar pelo meio, sempre parando na forte marcação dos adversários.

Aos 29 da segunda etapa, saiu o quarto gol. Após bela tabela no meio-campo, Welinton Junior ficou com a bola e livre de marcação, chutou de média distância. A finalização saiu no cantinho do goleiro Rafael, que nada pode fazer pra evitar.

Doze minutos depois, em jogada de Welinton Junior, os gaúchos fizeram mais um. O autor de dois gols fez bela jogada individual, levou na velocidade e tocou para Michel, que só teve o trabalho de empurrar pro fundo das redes. Fim de goleada e resultado histórico para o torcedor xavante.