Gabriel exalta vitória do Sport sobre o Ceará: ''Sentimento de alívio'' 

O Sport respira no Campeonato Brasileiro Série A após vencer o Ceará por 1 a 0, nesta segunda-feira (5). Com esses três pontos, o time pernambucano saiu da zona de rebaixamento, chegando a 36 pontos.

O autor do gol, Gabriel, exaltou o desempenho da equipe. “Com certeza bons jogos nos deixam bem e nos colocam perto da vitória. O grupo tem corrido bastante e queremos dar alegria ao torcedor.”

Ele ainda completou falando que o time sabe que não tem nada garantido. “Estamos com o pé no chão e o sentimento de alívio vem. O Sport merece jogar e ficar na Série A.”

Já o atacante Hernane falou sobre a chegada do Milton Mendes. “Ele trouxe confiança, que era o que o Sport não estava tendo. Ele trouxe algo diferente, fazendo com que a nossa equipe crescesse a cada partida. O time retomou as vitórias, que estavam bem difíceis. Tivemos consciência também que, para sair dessa situação, a gente dependia de cada partida. A gente fez jogos muito bons contra grandes equipes, como Vasco, Grêmio, Inter, então essa confiança voltou. Agora temos que dar sequência, não conquistamos nada ainda, estamos ali perto, mas com esse trabalho do Milton, logo logo estaremos fora de perigo.”

Michel Bastos tratou os seis jogos que faltam como decisões. “Espero que possamos continuar fora do Z-4, mas temos que manter a cabeço no lugar. Temos seis jogos, seis decisões pela frente. Até um mês atrás talvez ninguém acreditaria que conseguiríamos sair da Zona tão rápido. Vamos continuar da mesma forma, treinando e trabalhando.”

O próximo jogo do Sport é contra o Fluminense, no Maracanã, no domingo (11).