Artilheiro e inspirado: Atlético-PR confia em boa fase de Pablo para chegar a final da Sul-Americana 

Matador e decisivo, a temporada de Pablo com a camisa do Atlético-PR não poderia estar vivendo melhor fase. O atleta de 26 anos tem sido o destaque do Furacão na Copa Sul-Americana. Ele é a grande esperança de gols da equipe no duelo contra o Fluminense, nessa quarta-feira (7), na Arena da Baixada, pelas semifinais da competição internacional.

Atualmente, o atacante é o artilheiro do Rubro Negro no torneio, com três gols. Ele se transformou em uma peça fundamental no elenco do técnico Tiago Nunes, marcando em jogos importantes para a classificação do Atlético, como contra o Bahia, na Fonte Nova, pela primeira partida das quartas de final.

Com gols decisivos, Pablo se tornou peça fundamental no elenco do Furacão (Miguel Locatelli / CAP)

O camisa 92 também vem brilhando no Campeonato Brasileiro. É o vice artilheiro, com 12 gols atrás apenas de Gabriel, do Santos, que tem 16. Em entrevista, Pablo comemorou seu grande momento e declarou que espera essa fase possa se transformar em conquistas.

"Estou vivendo uma grande fase e espero continuar por muito tempo assim. Lógico que estou feliz com o meu momento, com os gols e assistências. Mas tenho sonhos ainda mais altos, entre eles está ser campeão da Sul-Americana", disse.

O Atlético-PR tem uma das melhores campanhas nessa edição da competição. Em oito jogos, foram seis vitórias e duas derrotas, com 15 gols feitos e apenas cinco sofridos. Em sete participações, o melhor histórico atleticano no torneio foi em 2006, quando também chegou à semifinal, mas acabou eliminado pelo Pachuca, do México.