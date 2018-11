Atlético-PR recebe Fluminense em primeiro confronto pela semifinal da Copa Sul-Americana

O confronto brasileiro nas semifinais da Copa Sul-Americana começa nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), quando Atlético-PR e Fluminense se enfrentam na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Os dois times lutam para chegarem à final e enfrentarem um colombiano, Independiente Santa Fé ou Junior de Barranqüilla, que jogam na outra semifinal. O Tricolor carioca nunca conquistou um título continental do porte deste torneio ou da Libertadores. O mesmo vale para os paranaenses.

10 anos depois uma nova história?

Vice-campeão em 2008, quando foi derrotado na final pela Liga Deportiva Universitaria, a LDU do Equador, o Fluminense está em um romance com a sua torcida por conta da possibilidade de dar uma volta olímpica continental.

“Estamos trabalhando voltados para a conquista do título e por isso mesmo estamos confiantes de que podemos fazer mais uma grande partida no torneio fora de casa, a exemplo do que aconteceu na semana passada contra o Nacional do Uruguai”, disse Marcelo Oliveira.

Os tricolores também entendem que o resultado de ida é importante, mas lembram que o fundamental é tentar levar a decisão para o Rio de Janeiro, onde ambos se reencontrarão no dia 28 de novembro.

“Trata-se de uma decisão, mas em cento e oitenta minutos, e a partida de volta será na nossa casa. Temos que ter equilíbrio e inteligência para lidarmos com esta situação”, alertou o volante Richard.

Para este jogo o Fluminense tem uma dúvida na lateral direita. Recuperado de estiramento muscular na coxa direita, Léo pode reaparecer na equipe. Jadson ou Dodi podem ser improvisados se o lateral for vetado. Com isso, Airton ganharia uma vaga no meio como na última partida.

Atlético confia no fator casa para levar vantagem

Tiago Nunes, treinador do Furacão, espera que sua equipe sofra menos em casa diante do Fluminense, pois tem a exata noção de tudo o que pode representar para o Atlético-PR a conquista deste título.

“A conquista da Copa Sul-Americana é algo muito importante para o Atlético Paranaense, como clube, e para a nossa equipe, o nosso elenco, que sabe tudo o que está tendo que enfrentar em termos de dificuldades para conquistar bons resultados. A torcida com certeza está muito feliz e vai nos apoiar muito. Precisamos ser eficientes em casa”, disse o treinador do Furacão.

Em termos de escalação o Furacão, que poupou quase todo o time no final de semana na polêmica derrota diante do Internacional, contará com força máxima e tem apenas uma dúvida de ordem técnica no meio-de-campo, onde os volantes Wellington e Bruno Guimarães disputam posição. O técnico Tiago Nunes contará com retornos importantes, como o goleiro Santos, o meia Lucho González, o lateral Jonathan e o principal nome na arrancada iniciada após a Copa do Mundo, o atacante Pablo.

O treinador atleticano, irritado com as arbitragens brasileiras, confirma que aposta todas suas fichas na Sul-Americana, competição pela qual, aliás, o time conseguiu equilibrar um bom aproveitamento tanto em casa como fora, como visitante.

“A única chance que temos de conquistar uma vaga na Libertadores será via Conmebol. Pelo Campeonato Brasileiro é muito difícil porque estamos perdendo pontos não só fora de casa para os adversários, mas também para as arbitragens”, avaliou.

As duas equipes já duelaram duas vezes este ano pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro turno o Fluminense fez 2 a 0 no Maracanã, com gols de Marcos Júnior e Thiago Heleno, contra. O Furacão deu o troco na Arena da Baixada e venceu por 3 a 1. Léo Pereira, Raphael Veiga e Pablo anotaram para os paranaenses, com Luciano descontando.