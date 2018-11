Confira histórico do Fluminense contra times brasileiros em jogos sul-americanos

Nesta quarta-feira (07), o Fluminense enfrenta uma equipe brasileira pela semifinal da Sul-Americana. Trata-se do Atlético-PR e o primeiro jogo é na casa do rival, na Arena da Baixada. Relembre agora outros confrontos do Tricolor com times brasileiros na competição.

Em 2003, em sua primeira participação, o Fluminense enfrentou Corinthians e Atlético-MG na primeira fase, num triangular nacional. Venceu o Corinthians por 2 a 0, no Maracanã, e o Galo pelo mesmo placar, no Mineirão. Contra a equipe paulista, os gols foram marcados por Rodolfo e Sorato. Já contra os mineiros, Joãozinho e Carlos Alberto marcaram os gols.

Na segunda fase, o Tricolor enfrentou o São Paulo. Perdeu o primeiro jogo, no Morumbi, por 1 a 0 e empatou o segundo, no Maracanã, em 1 a 1. Jadílson marcou o gol do Tricolor. Com os resultados, o Fluminense foi eliminado.

Sua segunda participação foi em 2005. Enfrentou o Santos na primeira fase e se classificou nos pênaltis. No primeiro jogo, em São Januário, venceu por 2 a 1, com gols de Tuta e Gabriel. E perdeu o segundo pelo mesmo placar, na Vila Belmiro. Tuta marcou o gol do Tricolor. Na disputa de pênaltis, 4 a 2 para o Fluminense e classificação para a fase seguinte.

Em 2006, o adversário brasileiro foi o Botafogo, na primeira fase da competição. E novamente a classificação veio nos pênaltis. Os dois jogos foram disputados no Maracanã e terminaram empatados em 1 a 1. No primeiro jogo, Arouca marcou para o Tricolor. No segundo foi a vez de Marcão balançar as redes. Na disputa de pênaltis, o Fluminense venceu por 4 a 2.

A melhor campanha do Fluminense foi no ano de 2009, quando chegou à final e perdeu o título para a LDU. Nesse ano, o primeiro adversário foi o Flamengo. Os dois jogos foram disputados no Maracanã e terminaram empatados. No primeiro, um 0 a 0, com mando do Fluminense. No segundo, 1 a 1, com gol de Roni e mando do Flamengo. Com isso, o Fluminense se classificou por ter marcado um gol “fora de casa”.

Em 2014, o Fluminense parou na primeira fase, diante do Goiás. O primeiro jogo aconteceu no Maracanã e o Tricolor venceu por 2 a 1, com Edson marcando os dois gols da equipe. No segundo jogo, no Serra Dourada, vitória do Goiás por 1 a 0. A equipe adversária se classificou devido ao gol marcado fora de casa.

Em 2017, mais uma vez o Fluminense teve o Flamengo como adversário na Sul-Americana. O encontro entre as equipes foi nas quartas-de-final e o rubro-negro levou a melhor. As duas partidas ocorreram no Maracanã. O Flamengo venceu a primeira por 1 a 0. A segunda partida terminou empatada em 3 a 3, após o Fluminense estar vencendo por 3 a 1. Renato Chaves marcou duas vezes e Lucas fez o terceiro gol do Fluminense. Como perdeu o primeiro jogo, o Tricolor se despediu da competição.