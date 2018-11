Paysandu vence Oeste e segue com esperança de  permanecer na Série B

O Paysandu segue vivo na Série B, após vencer, em jogo emocionante, o Oeste por 4 3 na noite desta terça-feira (06).

O Paysandu, que precisava vencer, começou o jogo pressionando e logo aos 7 minutos abriu o placar. Guilherme Santos cruzou, Hugo Almeida fez o pivô e só ajeitou para Magno chutar. Mesmo na frente, o Papão continuou pressionando. Porém, aos 43 minutos, após uma bomba na cobrança de falta, Patrick empatou o jogo.

Os 45 minutos finais começaram equilibrados, com o Paysandu tentando sair mais ao ataque. Aos 26 minutos, essa pressão vira gol. Maicon Silva cruza na cabeça de Pedro Carmona, que marca para os donos da casa.

O Oeste não deixou abalar e, logo em seguida, empatou novamente, aos 30 minutos, dessa vez com belíssima jogada de Leandro, que entrou na área, passando por dois marcadores, e chutando cruzado.

Aos 34, o Paysandu saiu na frente de novo. Pedro Carmona lança e Magno, no segundo pau, aparece de surpresa por trás da zaga e cabeceia para o gol.

O jogo continuou frenético. O Oeste teve um jogador expulso aos 40 minutos. Marciel, após agredir Guilherme Silva, leva o segundo amarelo e vai mais cedo para o chuveiro. Mesmo com um a menos, o time de Roberto Cavalo conseguiu chegar ao empate. Quando o relógio marcava 42 minutos, Raphael Luz, de peixinho, marcou.

O que parecia definido, teve mais uma reviravolta. No último minuto dos acréscimos, Diego Ivo, no meio da área, cabeceia e marca o gol que deu a vitória ao Papão.

Mesmo vencendo, o Paysandu não saiu do Z-4. Chegou a 37 pontos, porém o primeiro time fora da zona tem 41 pontos.

O próximo jogo do Paysandu é contra o Guarani, em Campinas, no sábado (10). Já o Oeste recebe o Londrina, também no sábado.