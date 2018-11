Renan Fonseca crê no acesso da Ponte à Série A: "Cada rodada a nossa esperança aumenta"

Ponte Preta e Boa Esporte se enfrentaram na noite desta terça-feira (6) em partida válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Boa chegou a pressionar os donos da casa durante o primeiro e segundo tempo, tendo até um gol anulado no final da primeira etapa. Mas na segunda etapa, em cobrança de falta de Danilo Barcelos, Renan Fonseca desviou de cabeça e garantiu a vitória para a Ponte.

Após o jogo, o autor do gol falou que não faltou luta e que não existem jogos fáceis.

"Claro. Não existe vitória sem luta, sem entrega. Se você ver na Série A, o Palmeiras tem muita dificuldade, e é líder do Brasileirão, então não tem como a gente vencer com facilidade" - disse Renan Fonseca.

O zagueiro ainda disse que a macaca não deixou de ir atrás da vitória e ainda exaltou a equipe após o momento do gol.

"Lutamos até o final, e depois que fizemos o gol mostramos maturidade muito grande. Conseguimos segurar, anular o adversário, tocar bem a bola, não sofremos risco e estamos em uma crescente muito boa" - afirmou o zagueiro.

Renan finalizou dizendo que a esperança do acesso para a Séria A só aumenta, mas diz que é preciso manter os pés no chão.

"Cada rodada a nossa esperança aumenta. É ter pé no chão, e resta humildade para aumentarmos essa nossa esperança" - finalizou Renan Fonseca.

Com a vitória, a Ponte subiu de 8° para 6º colocado, com quatro pontos de distância do Avaí, 4º colocado na competição. Após a derrota, o Boa Esporte foi o primeiro clube oficialmente rebaixado da Série B.

O próximo compromisso da Ponte na Série B será diante o Juventude na sexta-feira (9), fora de casa, às 20h30. Já o Boa Esporte encara o Brasil de Pelotas, em casa, na sexta-feira (9) às 20h30.