CRB vence o Juventude e praticamente se livra do risco de rebaixamento

Buscando fugir de vez do perigo de um rebaixamento improvável para a Serie C, o CRB, clube com uma das maiores folhas da competição, recebeu e bateu nesta terça-feira o Juventude por 2 a 0, com gols dos experientes meias Renan Oliveira e Williams Santana. O confronto direto de dois times que lutam para não cair de divisão foi válido pela 35ª rodada da Serie B.

Em algo que pouco aconteceu durante o ano, o CRB chegou a duas vitórias seguidas, se aproveitando da oportunidade que a tabela o concedeu de ter dois jogos contra adversários diretos dentro do Rei Pelé. Agora, os alagoanos estão com 41 pontos, ficando seis acima do próprio Juventude, e a quatro do Paysandu, que venceu o Oeste em Belém e é o primeiro da zona do rebaixamento.

Numa via oposta, o Juventude chega a sua segunda derrota consecutiva. Ambas em confrontos tidos como "finais". A primeira dentro de casa na última sexta para o Brasil de Pelotas, e hoje em Maceió. Sem demostrar poder de reação, os jaconeros precisarão de um milagre para não voltarem ao terceiro escalão do futebol brasileiro.

Em casa e contando com bom público da torcida alvirrubra, o CRB ditou o ritmo do começo ao fim. Aos 11, em retomada de bola no campo de ataque, o meia Renan Oliveira apareceria de frente ao goleiro depois de três rápidos e bonitos toques, com direito a corta-luz no meio da jogada. Tido como grande talento quando surgiu para o futebol no Atlético Mineiro, Renan bateu com categoria no canto do goleiro Douglas Silva. O gol no início não tirou o ímpeto dos mandantes, que continuaram criando oportunidades e empilhando gols perdidos.

Gol esse que aconteceria só aos 35 da segunda etapa. O jogo era mais equilibrado e o Juventude chegava um pouco mais, porém o tento da vitória viria de forma justa ao CRB, que foi dono absoluto da partida. Outra vez em três toques: Paulinho resvalou de cabeça tiro de meta batido pelo goleiro João Carlos, Iago recebeu no fundo e cruzou rasante de primeira para Williams Santana que apareceu no segundo pau e completou para o gol dando um carrinho na bola. 2 a 0 e três pontos cruciais assegurados para o galo poder respirar na tabela.