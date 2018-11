Em jogo marcado por extremos, Corinthians recebe o São Paulo em Itaquera

Jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 17h, em Itaquera (SP).

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste sábado (10), pela 33ª rodada do Brasileirão, em Itaquera. Os times vivem uma situação oposta em relação a tabela, mas os dois vem sendo duramente criticados por suas respectivas torcidas.

O Timão tem uma situação mais delicada para se administrar, pois o time se encontra na décima segunda colocação com 39 pontos, apenas cinco a frente da zona de rebaixamento. Além da proximidade de rebaixamento, o desempenho nas cinco últimas rodas preocupam: apenas uma vitoria conquistada, uma empate e três derrotas.

Por conta desta situação ruim, Jair Ventura vem tentando fazer mudanças na escalação, e para essa partida conta com o retorno de dois jogadores importantes: Douglas e Jadson. Com o retorno deles e a perda de posição de Danilo Avelar, a provável escalação alvinegra será o 4-4-1 com: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique, Carlos Augusto; Ralf, Douglas, Pedrinho, Jadson, Romero; Danilo.

Já pelo lado do Tricolor, o time ainda tem pretensões de garantir vaga direta na Libertadores 2019, e ainda sonha com uma possível busca pelo título. A equipe de Aguirre, assim como o Corinthians, está em viés de baixa, com atuações muito questionadas, e escolhas na escalação muito duvidosas.

Para a partida deste sábado, está em jogo um tabu incomodo para os tricolores: em oito jogos disputados dentro da Arena Corinthians, o São Paulo não conseguiu nenhuma vitoria.

Aguirre conta com retornos importantes para a partida deste sábado. O meia atacante Everton retorna de lesão, e, além dele, o volante Hudson e o goleiro Jean retornam de suspensão para a partida. Com estes retornos, a possível escalação do Tricolor para o Majestoso será o 4-3-3: Jean; Bruno Peres, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Jucilei, Hudson, Liziero; Everton, Gonzalo Carneiro, Diego Souza.