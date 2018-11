Zagueiro Léo renova contrato com o Cruzeiro por mais dois anos

Na última quarta-feira (7), o Cruzeiro informou que o contrato do zagueiro Léo, que ia até 2020, foi ampliado até dezembro de 2022. O camisa 3 recusou recentemente uma oferta para deixar o Cruzeiro. A informação foi revelada pelo diretor executivo, Itair Machado.

"Nós recebemos uma proposta oficial por ele, mas entendemos que o seu lugar é aqui, pois ele é muito importante no nosso dia a dia. Estamos muito felizes por termos conseguido essa renovação para que ele continue conosco por ainda mais tempo e continue nos ajudando a brigar por grandes conquistas", disse.

Titular da zaga azul celeste ao lado de Dedé, Léo já atuou 54 vezes nesta temporada pela Raposa, sendo o segundo jogador que mais entrou em campo, atrás somente do meia Robinho.

O defensor está prestes a completar uma década na toca da raposa. No clube desde 2010, ele tem 330 partidas com a camisa azul, 19 gols marcados, dois Brasileiros (2013, 2014), duas Copas do Brasil (2017, 2018) e três Campeonatos Mineiros, 2011, 2014 e 2018. O defensor festejou a renovação do vínculo.

"Fico muito feliz e honrado por renovar meu contrato. É um sinal de reconhecimento do clube pela entrega, profissionalismo, seriedade e trabalho que estamos desempenhando. Fico feliz e alegre por amar e me dedicar a este clube, e por poder buscar cada vez mais vitórias e títulos nos próximos anos. É com muita alegria que assino esse contrato de renovação. Estou muito lisonjeado", finalizou.