Apesar da derrota, Marcelo Oliveira crê na classificação do Flu na Sul-Americana: "Podemos reverter"

O técnico Marcelo Oliveira concedeu entrevista após a derrota do Fluminense para o Atlético-PR por 2 a 0, nesta quarta-feira (07), na Arena da Baixada. O treinador admitiu a superioridade do adversário.

"Nunca estamos satisfeitos quando perdemos. Mas concordo que Atlético-PR teve mais oportunidades. Começamos bem o jogo, apertando e terminamos o primeiro tempo bem. O segundo tempo foi mais equilibrado. Mas realmente o volume do Atlético foi grande" disse o técnico.

Com a derrota, o Tricolor precisará vencer por pelo menos três gols de diferença. Se fizer 2 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis. Mesmo em desvantagem Marcelo Oliveira afirmou que não tem nada decidido.

"Esse grupo do Fluminense, mesmo com todas as dificuldades que temos - que são óbvias e públicas, dá muita resposta ao trabalho. Grupo forte e comprometido. Com determinação e entrega de todos e jogando no Maracanã, podemos modificar essa situação. Podemos reverter no jogo de volta. O clima no vestiário foi só em relação a isso. E no momento certo nos preparemos muito para este jogo e, se Deus quiser, conseguiremos reverter a situação".

A Arena da Baixada possui grama sintética e essa foi uma das dificuldades enfrentadas pelo Fluminense na partida desta quarta-feira. Apesar disso, Marcelo Oliveira não usou o fator campo como desculpa para a derrota.

"O gramado facilita demais esse tipo de jogo que o Atlético faz, de toque de bola, jogadas diagonais. Não é permitido treinar, apenas conhecer o campo. Gostaríamos muito de ter ido, estávamos em Curitiba desde segunda, se fosse possível teríamos treinado" finalizou.

O segundo jogo da semifinal será no dia 28 deste mês. Antes disso, o Fluminense terá partidas importantes pelo Campeonato Brasileiro. A próxima será contra o Sport, no Maracanã, domingo (11). O confronto é válido pela 33ª rodada da competição.