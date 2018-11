Sport e Fluminense entram em acordo e fatiarão valor da venda de Diego Souza

O caso da novela envolvendo Sport, Fluminense e São Paulo na venda do atacante Diego Souza do clube de Recife para o paulista teve um ponto final. Com o valor da transferência bloqueado na justiça, Sport e Fluminense entraram em um acordo de cavalheiros e dividirão o dinheiro da negociação que aconteceu ainda em janeiro.

Vendido por 10 milhões, o Sport se baseava em um e-mail da diretoria do Fluminense na época que o jogador saiu do Rio para voltar ao Leão. No e-mail, era estipulado que em caso de venda futura do jogador, o tricolor das laranjeiras só receberia 10% da quantia. Anos depois, ao ver o seu ex-jogador negociado, o Fluminense exigiu valor condizente aos 50% do passe que tinha direito antes de liberar o atleta. Isso fez com que o restante do pagamento que o São Paulo fizesse fosse bloqueado até ter uma definição judicial.

Com ambos os clubes enfrentando problemas financeiros e devendo salários de forma recorrentes aos elencos, a aceleração por um meio menos burocrático acabou sendo a melhor saída. De acordo com Gustavo Dubeux, diretor do Sport, que falou com exclusividade a Rádio Jornal, o dinheiro será satisfatório tanto para o Sport, quanto para o Fluminense. O cartola no entanto não divulgou os números que cada parte ficará.