Paulo André e Lucho González não treinam no Atlético-PR e são dúvidas para jogo contra Cruzeiro

O Atlético-PR fez, na tarde desta sexta feira (9), seu último treino na Arena da Baixada antes da partida contra o Cruzeiro pela 33ª rodada da Série A, que está marcada para as 19h. Tiago Nunes ainda não definiu a escalação, mas duas ausências estão praticamente confirmadas: Paulo André, que sofreu um pisão e não atuou contra o Fluminense, pela Sul-Americana, e deu lugar a Thiago Heleno e o volante Lucho González.



Outros jogadores que também estão no Departamento médico são os meias Guilherme, que passou por cirurgia no joelho direito e só volta a jogar em 2019, e Bruno Nazário que, assim como o camisa 13 atleticano, sofreu um pisão no pé.



O Furacão agora tem 5 partidas pelo Brasileirão antes da partida decisiva contra o Fluminense, pelo segundo jogo da semifinal da Sul-Americana, o que pode dar chances ao técnico rubro negro de testar peças nesta reta final de Brasileirão. Tiago que, inclusive, foi expulso na última partida contra o Internacional e será substituído por seu auxiliar, Evandro Fornari.



A partida contra o Fluminense acontece no próximo dia 28, no Maracanã, às 21h45. O clube paranaense tem a vantagem de 2 a 0, construída na primeira partida, e como existe a regra do gol fora de casa na Sul-Americana, o Atlético-PR pode empatar e perder por até um gol de diferença ou dois, caso marque um.