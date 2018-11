Cumprindo tabela, Coritiba recebe Goiás no Couto Pereira

O Coritiba recebe o Goiás, na noite desta sexta feira (9), às 21h30, no Couto Pereira, em jogo válido pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube paranaense já não corre riscos de rebaixamento, mas também não tem chances matemáticas de alcançar o grupo de acesso. Do outro lado, o Goiás está em 3º colocado, com 57 pontos, e uma vitória pode encaminhar a vaga na Série A do ano que vem.



Além do fracasso em não conseguir subir para a Série A, o Coxa está em uma sequência de 5 jogos sem vitórias, deixando a torcida revoltada. Os muros do Couto Pereira amanheceram com protestos. Cartazes foram colados pedindo a saída do Presidente Samir Namur e do grupo de dirigentes que administra o clube, o G5. Em entrevista para a rádio Banda B, de Curitiba, Samir falou sobre o fracasso no planejamento e pediu desculpas aos torcedores.



"Não cabe ao presidente do clube avaliar qual clube foi o pior. O Coritiba teve times muito ruins nesses últimos anos. Lembro o time de 2000, por exemplo, que ficou em último na Copa João Havelange. Certo é que o time montado não apresentou resultado e, por isso, a gente pede desculpas", disse.



Para o jogo desta sexta feira, o técnico coxa-branca, Argel Fucks, poderá contar com Vitor Carvalho e Guilherme para o 11 inicial da equipe. Os dois jogadores estavam suspensos e não atuaram na derrota por 5 a 2 contra o São Bento na última rodada. Mesmo sem a possibilidade de acesso Argel optou por manter os treinos fechados e a escalação para o jogo é mistério.



Na luta pelo acesso, o Goiás visita o Coritiba para vencer e encaminhar sua vaga na Série A do ano que vem. Para isso, o técnico Ney Franco pede atenção total mesmo contra um adversário que só cumpre tabela.



"Encaro como mais um jogo difícil. O Coritiba no Couto Pereira sempre é complicado. Temos que nos mobilizar muito. É mais um jogo difícil. Mesmo o time deles não tendo condições matemáticas de se classificar, é a grande oportunidade para alguns jogadores se mostrarem. O Coritiba é um clube grande. Com certeza muitos jogadores querem continuar para a próxima temporada. É uma equipe altamente profissional", enfatizou.



O técnico esmeraldino deve promover duas mudanças para o confronto desta noite. O zagueiro David Duarte assume a posição de Edcarlos. No meio de campo ainda existe uma dúvida sobre que será o substituto de João Afonso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Léo Sena seria o escolhido, mas ele também está suspenso. Felipe Gedoz, Madison e Ratinho estão à disposição de Ney Franco.