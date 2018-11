Léo Duarte destaca atuações do Fla e sonha com título: "Esperamos conquistar o Brasileirão"

Na última quinta-feira (8), o zagueiro Léo Duarte concedeu entrevista coletiva no Ninho do Urubu. Após dois empates amargos contra Palmeiras e São Paulo, o zagueiro destacou que a temporada do Flamengo não é tão ruim como os torcedores acham:

"Desastrosa, não. Chegamos na semifinal da Copa do Brasil, passamos de fase na Libertadores, que não vinha acontecendo e estamos brigando pelo Brasileiro. Sou flamenguista e lembro que antes a briga era embaixo. Esperamos conquistar o Brasileirão e buscar mais".

Com Dorival, a equipe segue invicta no Brasileirão, e vem apresentando um bom futebol. Porém, sem os resultados positivos, o título no campeonato nacional ficou cada vez mais distante. O jovem zagueiro pregou maior concentração para conseguir os três pontos nas seis partidas restantes:

"O time está bem, dificilmente sai das partidas sem fazer gols, mas falhamos em algumas ocasiões decisivas. Temos que nos concentrar para aproveitar quando a oportunidade acontecer. Não fizemos isso contra o Palmeiras e o São Paulo. O nosso tipo de jogo é de posse de bola, que gosta de envolver o adversário. Claro que enfrentamos times de qualidade, mas nosso time é assim. Temos a bola e também somos fortes na defesa. Essa é a nossa cara''.

Um dos destaques da equipe com o treinador, Vitinho se destacou no Botafogo, rival dessa rodada. Por isso, Léo Duarte aposta na "lei do ex" do camisa 14, para ajudar o Rubro-Negro a conquistar uma importante vitória:

"Vitinho é um grande jogador e sabíamos que com a sequência e adaptação iria se soltar mais, e seu o futebol iria desenvolver. Tomara que aconteça essa “lei do ex” que todo mundo fala".

Nesse sábado (10) às 19h, no estádio Nilton Santos, o Flamengo enfrentará o Botafogo e precisa da vitória para se aproximar do líder Palmeiras. Para essa partida, mais de 16 mil ingressos já foram vendidos e a carga de 3.500 ingressos destinados aos rubro-negros já foi esgotada.