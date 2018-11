Exclusivo: Náutico receberá Newell's Old Boys no jogo de reinauguração do Aflitos

Desde o final da participação do clube na Série C não se fala de outra coisa no Náutico: o jogo de reinauguração do Aflitos. A antiga casa foi reformado e fará parte do calendário do clube em todo o ano de 2019. Para o jogo oficial do retorno, muitas expectativas quanto a quem seria o adversário escolhido. Com exclusividade, a VAVEL Brasil apurou que o clube que enfrentará o timbu na célebre ocasião já foi definido: será o Newell's Old Boys, tradicional equipe do futebol argentino.

Como simbologia, o time argentino é rubro-negro, algo que certamente será pautado entre as prévias da partida, em referência ao grande rival Sport. Ainda nesta semana, na quarta-feira (7), o Twitter oficial do Náutico fez uma brincadeira em tom misterioso, dando a entender que o jogo seria um grande embate de hexa-campeões. Pelas relações recentes com o Paraguai, se imaginou que o time seria o Olímpia. Mas é bom lembrar que o Newell's também é hexa campeão em terras hermanas.

A data do amistoso ainda não foi definida, mas será divulgada oficialmente em breve pelos canais oficiais do Náutico nas redes sociais.

Passado recente e atual momento do adversário

De forte investimento em anos anteriores, o Newell's apareceu bem em Libertadores, com um time que chamou a atenção de brasileiros e só foi parar nos pênaltis frente ao Atlético Mineiro, que na ocasião terminaria como campeão. Hoje, entretanto, o time de Rosário anda sem muito destaque, figurando apenas na parte de baixo da tabela na Liga Argentina. Este ano, pela Copa Sul-Americana, chegou a enfrentar o Atlético-PR. Perdeu o primeiro jogo em Curitiba por 3 a 0 e venceu na volta por 2 a 1, mas acabou sendo eliminado.

Para tentar pôr água na cerveja de um dia tão especial para os alvirrubros pernambucanos, o clube conta com os destaques do centroavante português Luis Leal, e do meia Mauro Formica, que já jogou a Premier League e possui passagem pela Seleção Argentina.