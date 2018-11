Náutico espera Márcio Goiano para iniciar planejamentos de pré-temporada

Os trabalhos no clube da Rosa e Silva estão parados há mais de três meses, quando o Náutico foi eliminado no mata-mata da Série C diante do Bragantino. Para a disputa da terceira divisão do ano que vem, os treinamentos no Alvirrubro devem começar em breve.

Com o desembarque do treinador, Márcio Goiano, o clube confirmará a data de início da pré-temporada do Náutico, que estava prevista para o dia 3 de dezembro.

Esta data ainda pode ser adiantada, mas algumas coisas entram no caminho do planejamento Alvirrubro. Alguns jogadores emprestados só estarão de volta no fim da temporada, quando acabam as outras divisões do Brasileirão. Se optasse por começar antes, a comissão técnica teria um elenco reduzido para a pré-temporada, mas também contaria com alguns atletas da base do clube.

O Náutico deve contar com a presença de Bruno, goleiro, os laterais Joazi, Gabriel Araújo e Assis, os zagueiros Rafael Ribeiro, Diego Silva e Camutanga, os volantes Jimenez, Jhonnatan, Willian Gaúcho e Josa, o meia Cal Rodrigues e os atacantes Rafael Oliveira, Rafael Assis, Odilávio, Rogerinho, e Tharcysio.

O goleiro Jefferson, emprestado ao Atlético-GO, o meia Wallace Pernambucano, emprestado ao Brasil de Pelotas, e o atacante Robinho, emprestado ao Goiás, disputam a Série B até 24 de novembro. Ou seja, só se apresentarão um mês depois, em 24 de dezembro.

Jobson, volante, e Sueliton, zagueiro, emprestados ao RB Brasil-SP, disputam a Copa Paulista. Atualmente nos mata-matas, se avançarem até a final, jogam até o dia 25 de novembro. O Náutico tem também Luiz Henrique, emprestado ao Bahia, jogando a Série A, competição que vai até dia 2 de dezembro.