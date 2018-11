Já rebaixado, Paraná faz poucas mudanças na equipe para enfrentar o América-MG

Matematicamente rebaixado, o Paraná tem mais cinco jogos para cumprir tabela no Campeonato Brasileiro. O Tricolor se prepara para enfrentar o América-MG, nesse sábado (10), no Independência e deve fazer poucas mudanças na equipe titular.

A proposta do técnico Dado Cavalcanti é continuar testando os jogadores que ele poderá contar para a temporada de 2019, além de manter uma escalação semelhante para ajudar o time em sua adaptação.

A única alteração que deve ocorrer é a entrada de Mansur na lateral esquerda, pois Igor está suspenso pelo terceiro amarelo. O volante Wesley Dias seguirá improvisado na lado direito, substituindo Júnior está fora se tratando de uma lesão.

Uma das dúvidas da última partida foi a do zagueiro René Santos, que saiu com dores na panturrilha no empate em 1 a 1 com o Vitória. Mesmo poupado dos treinamentos, o atleta deverá ser titular ao lado de Jesiel, na defesa.

A equipe paranaense faz a pior série do Brasileiro dos pontos corridos. O Tricolor da Gralha Azul é o lanterna isolado da competição, com apenas 18 pontos conquistados em 33 jogos.