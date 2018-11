Recuperado de lesão, Everton pode reforçar o São Paulo para o clássico contra o Corinthians

Jean, Hudson e Everton deverão reforçar o São Paulo no clássico contra o Corinthians neste sábado (10), às 17h, na Arena Corinthians.

A dupla Jean e Hudson voltam após cumprirem suspensão na partida contra o Flamengo. Jean deverá assumir a titularidade no lugar de Sidão, que jogou contra o Flamengo. Hudson deverá substituir Luan, que saiu lesionado (entrose no tornozelo direito) na última partida e será desfalque no clássico.

O principal reforço do São Paulo para o clássico é a volta de Everton. O meia desfalcou o time nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro após sofrer um novo estiramento na coxa direita. Caso volte para o time titular, Reinaldo deverá voltar para a lateral-esquerda.

Referente a ultima partida, o São Paulo deverá ter quatro alterações no time titular. Sidão e Anderson Martins deverão ir para o banco de reservas. Luan, lesionado, é desfalque certo para o clássico, e Everton deve voltar ao time titular.

Provável escalação: Jean, Bruno Peres, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Hudson, Liziero; Everton, Gonzalo Carneiro, Diego Souza.

A situação dos clubes são distintas no Campeonato Brasileiro. Enquanto o São Paulo ocupa a quarta colocação com 57 pontos, o Corinthians se encontra em 11º com 39, a cinco pontos da zona de rebaixamento.