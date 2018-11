Em jogo que pode valer título, Avaí enfrenta líder Fortaleza defendendo vaga no G-4

Partida válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, SC; a partida começa às 17h30 (horário de Brasília)

A duas rodadas da Série B, Avaí e Fortaleza vão em busca de seus objetivos neste final de temporada. Enquanto o time catarinense quer garantir seu retorno à elite, o Tricolor busca assegurar o tão esperado título da Segundona, o que seria o primeiro nacional da equipe cearense. Dois dos times mais constantes da competição se enfrentam a partir das 17h30 (horário de Brasília), neste sábado (10), na Ressacada.

No primeiro turno, no Castelão, as equipes empataram em 1 a 1, com dois gols de pênalti, marcados por Dodô e Guga. No geral, foram 11 confrontos entre as equipes, com quatro vitórias do Fortaleza, três do Avaí e outros quatro empates.

Geninho divide responsabilidades com rival em jogo decisivo

Com sete jogos de invencibilidade, mas quatro empates nesta sequência, o Avaí se mantém no G-4, mas ameaçado a perder sua posição nesta rodada. Na última terça-feira (6), o Leão da Ilha esteve perto da vitória, mas acabou cedendo o 2 a 2 em confronto direto com o Atlético-GO, em Goiânia. Com 57 pontos, a equipe catarinense ocupa o quarto lugar, um ponto a frente da Ponte Preta - que já jogou na rodada. O Londrina, que tem 54, é quem ameaça a posição do time azul e branco nesta rodada.

O técnico Geninho destacou a importância desta partida, mas lembrou também dos objetivos do Fortaleza, que, caso vença ou até empate, pode garantir o título nesta rodada. O treinador quer o Avaí consciente e inteligente para buscar uma essencial vitória diante de seu torcedor.

"Acho que temos que enfrentar o Fortaleza com o que eles vierem para o jogo. Eles tem responsabilidade de também brigar pelo título. Então vem para brigar e brigar bem. Mas o Avaí é forte, terá o apoio de sua grande torcida. Precisamos entrar focados, sabendo de nossa responsabilidade. E uma vitória é um passo decisivo para a conquista do acesso", ressaltou.

Em relação a rodada anterior, Geninho não poderá contar com o zagueiro Betão, suspenso pelo terceiro amarelo. O volante Judson, que viajou à Natal-RN por conta do falecimento da sogra, e ficou de fora de alguns treinamentos, não está confirmado, mas deve ir para o jogo. A notícia boa é o retorno do atacante Getúlio, que marcou cinco gols nos últimos sete jogos, e volta de suspensão para reforçar o ataque avaiano.

Fortaleza quer se manter paciente na caça ao título

Diante de um Castelão lotado, o Fortaleza esteve perto de garantir o título com três rodadas de antecedência, mas acabou cedendo o 1 a 1 diante do vice-líder CSA na última terça-feira (6). Agora, com 65 pontos, o time mantém uma vantagem de sete pontos na liderança, com nove a serem disputados. Um empate basta para o time ser campeão, desde que o próprio CSA não vença o Atlético-GO. Se vencer, o Tricolor comemora o título em Florianópolis.

Apesar da ânsia pela taça, o meia Dodô quer o Fortaleza mantendo a calma, até pela dificuldade aguardada para a partida deste sábado (10) na Ressacada, mas buscando a vitória para garantir o título da Série B.

"Claro que a gente queria o título diante do nosso torcedor, fez uma linda festa, todo mundo estava sonhando com isso. Infelizmente não veio na terça-feira, mas a gente quer ir lá contra o Avaí, para vencer e voltar campeão. Todo o respeito ao Avaí, que é uma grande equipe, mas o Fortaleza sempre jogou atrás dos resultados, para vencer, então a gente vai em busca de mais uma vitória", afirmou.

Em relação ao último jogo, Rogério Ceni tem o retorno do lateral-esquerdo Bruno Melo, que cumpriu suspensão. O técnico levou todos os jogadores à Florianópolis, mas fez mistério sobre a utilização do goleiro Marcelo Boeck, o volante Felipe e o artilheiro Gustavo, que estão pendurados, e poderiam ser poupados para o jogo contra o Juventude, onde o Fortaleza pode comemorar o título em casa.