Jair Ventura comenta atuação do Corinthians após clássico: "Hoje é só parabéns"

O Corinthians entrou em campo em casa nesse sábado (10) para enfrentar o São Paulo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a Arena lotada, o timão empatou em 1 a 1 após erros de arbitragem que prejudicaram o time alvinegro. Após o Majestoso, o técnico corintiano cedeu entrevista à imprensa.

“Nossa torcida é um show à parte. Uma pena 43 mil pessoas verem o espetáculo ser prejudicado. A gente sabe da dificuldade que é comprar o ingresso, chegar, levar os filhos, uma série de coisas e ver tudo que aconteceu. Não é de hoje que acontece. P***, meu time foi... p****... entenderam né? Você com um a menos finalizar mais, ter chances de ganhar o jogo, só parabenizar os atletas. O discurso do Cássio foi muito bom, falou de botar o coração na ponta da chuteira. Que a gente possa honrar o finalzinho que falta no Brasileiro com essa vontade”, comentou.

Sobre o empate, o técnico comentou:

“Hoje é só parabéns. Uma pena que não saímos com a vitória, que seria muito importante para nós pelo o que deixamos dentro de campo. A gente sai triste porque não foi um resultado justo. Quando me perguntaram sobre minha permanência em 2019 eu falei que o Andrés é sincero, então nem preciso falar, fico só dentro de campo e dentro de campo fomos fantásticos”, disse.

“A gente sabia que tinha que defender. Já vimos uma mexida do outro lado que eles ficariam mais ofensivos. Sabíamos que tínhamos que nos defender bem, mas também ter que chegar, se não seríamos amassados. Por isso a entrada do Thiaguinho, que tem uma característica mais box-to-box. Você acaba correndo o dobrado quando perde um companheiro. Mesmo com um jogador a menos criamos mais do que o dobro que o adversário, foi 7 a 3 em finalização”, discorreu.

“Clássico é clássico. Eu sou assim nos outros jogos, mas quanto mais a torcida grita eu quero entrar também. O bando de louco começa a gritar e você quer dar carrinho no adversário. Mas você tem que pensar, tomar decisões rápidas que o treinador tem que tomar. Eu fico feliz pela parte tática e técnica do time, além da garra”, finalizou ao falar sobre o confronto, elogiando, mais uma vez, a fiel torcida corintiana.

Na quarta feira (14), o Corinthians torna à entrar em campo pelo Brasileirão, dessa vez contra o Cruzeiro, no estádio do Mineirão. A partida está prevista para começar às 21h45, horário de Brasília.