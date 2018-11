Com gol de Rafael Lima, Coritiba bate Goiás no Couto Pereira

Na última sexta-feira (9), pela 35° rodada da Série B, o Coritiba recebeu o Goiás no Couto Pereira. Com gol de Rafael Lima. Com a vitória, o Coritiba chegou aos 49 pontos e fica no 10° lugar da Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Goiás se mantém com 57 pontos e em 3° lugar, mas vê o Avaí se aproximar, além de Ponte Preta e, possivelmente, Londrina.

Na etapa inicial, a primeira chance da partida ficou por conta de Rafael Lima, que cabeceou pra fora aos 7 minutos de jogo.

O Goiás foi levemente melhor que o Coritiba na primeira etapa, com uma grande partida de Maranhão pela esquerda, com belos dribles e arrancadas com velocidade.



Mas, apesar dessa superioridade do visitante, a grande chance do jogo ficou por conta do Coritiba, que com Alecsandro quase fez golaço, chapelando o goleiro e cabeceando a bola na trave.



No começo do segundo tempo, Alex Silva bateu cruzado, forte e forçou Rafael Martins a fazer uma boa defesa. Então Chiquinho, no contra ataque, bateu cruzado e quase marcou o gol, tudo isso aos 3 minutos.



Aos 7 minutos, Alecsandro cabeceou forte, pra uma ótima defesa de Marcos. Já aos 26, o placar foi aberto. Rafael Lima faz o gol, após cobrança de falta de Chiquinho. O zagueiro bateu de primeira, na bola que veio a meia altura e ela caiu no canto direito de Marcos, estufando as redes do Couto Pereira.



O Coritiba volta aos gramados pela 36° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na próxima terça (13), às 21h30, quando viaja até Campinas, para enfrentar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Já o Goiás volta no próximo sábado (17), às 21h, quando enfrenta o Oeste, na Arena Barueri.