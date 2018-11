Após vitória, Leandro Silva avalia protestos da torcida do Coritiba: "Transformamos em superação" 

Sem chances de acesso e vivendo um momento complicado com sua diretoria, o Coritiba venceu, em casa, o Goiás, por 1 a 0, nessa sexta-feira (9), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O grande destaque da noite foram os protestos da torcida do Coxa, que registrou o seu pior público no ano.

Apenas 1.129 pessoas compareceram ao Couto Pereira. Como forma de protesto, a torcida pedia "público zero" nas redes sociais durante a semana. O lateral Leandro Silva sobre a atual situação do clube.

"É triste, é triste. A torcida paga ingresso, fala o que tem que falar. A gente transformou essas críticas em superação, em raça", disse o atleta na saída de campo.

Na última semana os muros do estádio foram pichados com duras críticas ao presidente Namir Samur. O Coritiba é o atual décimo colocado, com 49 pontos, oito atrás do Avaí, primeiro time dentro do G4.