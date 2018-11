Criciúma e CRB fazem duelo direto para se garantir matematicamente na Série B

Concorrentes diretos na luta pela permanência, Criciúma e CRB fazem confronto decisivo na tarde deste sábado (10), no Heriberto Hülse. O time da casa aparece na 15ª colocação, com 42 pontos, um a mais do que os alagoanos, logo abaixo na tabela. Os dois ficam de olho no Paysandu, que com 37 pontos abre o Z-4 e enfrenta o Guarani, fora de casa. Caso o Bicolor seja derrotado, quem vencer no sul catarinense estará assegurado na Segundona.

Mazola Júnior promove mudanças na equipe

O Criciúma chegou ao sexto jogo sem vencer com a derrota de 4 a 2 para o Londrina. Insatisfeito, o técnico Mazola Júnior indicou que pode promover até cinco mudanças no time que deve enfrentar o CRB.

Recuperado de lesão, Sueliton retoma a lateral-direita, com Eduardo, antes improvisado, voltando à posição de volante. Após cumprirem suspensão automática, o lateral-esquerdo Marlon e o atacante Zé Carlos retornam normalmente. A surpresa ficou por conta das escolhas de Jacy Maranhão para a zaga e Andrew para o ataque. Com isso, Fábio Ferreira e Vitor Feijão, respectivamente, vão para o banco. Os dois foram titulares durante boa parte da competição.

"Lesões, excesso de suspensos e principalmente, o grupo não deu a resposta que precisávamos nesse momento. Infelizmente, pois estão muito bem treinados, estão cientes de todas nossas movimentações, totalmente adaptados, mas infelizmente não conseguimos manter o mesmo nível da equipe que conseguiu aqueles resultados expressivos lá atrás", disse o treinador sobre as dificuldades da reta final de temporada.

Roberto Fernandes com longa lista de desfalques

Para o duelo fora de casa, o técnico Roberto Fernandes será obrigado a alterar a estrutura do time. No departamento médico, Edson Ratinho, Neto Baiano e Mazola nem viajaram para Criciúma. Suspensos, Diego Rosa e Iago também não poderão jogar.

As baixas fazem com que o esquema com três atacantes, sem centroavante, seja deixado de lado. Abre-se espaço para Rafael Costa voltar a jogar como referência no ataque e para a entrada de Rafael Carioca no meio-campo. Na lateral-direita, Diogo Matheus assume a vaga de Ratinho.

Por sua vez, o zagueiro Lázaro foi liberado para resolver problemas particulares e não viajou com o elenco. O atleta encontrará o restante do grupo já na cidade de Criciúma. A boa notícia é o retorno do meia Felipe Menezes, que cumpriu suspensão na última rodada e volta a ficar disponível para ser escalado.

"O grupo tá unido, a gente pode perceber que quem entra tem ajudado bastante. Nos últimos dois jogos, é impressionante o que o Felipe jogou. E no jogo que o Felipe não jogou, é impressionante o quanto o Renan jogou. Então, a gente vê que o trabalho do Roberto não é só em armar a nossa equipe, que tem sido muito bem armada, mas também em gerir o grupo, tem sido de uma maneira muito inteligente e sensata", comentou o volante Serginho sobre a evolução do Galo desde a chegada de Roberto Fernandes.