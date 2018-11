Criciúma e CRB empatam em jogo de seis gols e permanecem ameaçados

Criciúma e CRB realizaram um jogo daqueles no Heriberto Hülse, na tarde deste sábado (10). Ainda ameaçados pelo rebaixamento, travaram uma batalha em uma partida com três gols para cada lado. Marlon Freitas, Sandro e Eduardo balançaram a rede para os donos da casa, mas Willians Santana (duas vezes) e Jacy Maranhão (contra), decretaram o empate em solo catarinense.

O resultado mantém as equipes nas mesmas posições. O Criciúma é o 15º, agora com 43 pontos, e o CRB aparece logo abaixo, com 42. Agora, prestam atenção no jogo do Paysandu, que abre o Z-4 com 37 pontos e joga fora de casa contra o Guarani. Caso o Bicolor seja derrotado, os dois ficam muito próximos de se garantirem matematicamente na Segundona.

Começo frenético

O Criciúma abriu o placar logo em sua primeira investida, aos 2 minutos do primeiro tempo. Elvis descolou um belo lançamento para Marlon Freitas aparecer na cara do gol e vencer o goleiro João Carlos. Foi o primeiro tento do volante com a camisa tricolor.

Dando mostras da partida movimentada que viria pela frente, o CRB chegou ao empate já aos 6 minutos. Serginho arrematou de fora da área, a bola desviou no atacante Rafael Costa e sobrou limpa para Willians Santana chegar batendo e deixar tudo igual.

Dois minutos mais tarde, o Tigre já estava na frente de novo. Marlon, em arremesso de lateral, encontrou Zé Carlos, que de cabeça deixou Sandro em condições de finalizar. Em um meio-voleio, o zagueiro artilheiro tocou na saída de João Carlos para fazer 2 a 1.

Depois do início fulminante, com três gols em oito minutos, o jogo perdeu em intensidade. As equipes passaram a jogar com mais cautela, sem expor tantos espaços. Uma nova oportunidade clara de gol só aconteceu aos 40 da primeira etapa. Andrew invadiu a grande área e foi derrubado por João Carlos, o árbitro não hesitou em marcar a penalidade. Na cobrança, Zé Carlos, artilheiro do Tigre na temporada, parou no goleiro alvirrubro. João Carlos caiu no canto certo para espalmar e manter o Galo vivo no duelo.

CRB alcança empate heroico

Na volta do intervalo, os alagoanos passaram a dominar as ações do jogo. Com mais posse de bola, o Galo da Praia chegou a envolver os donos da casa, exigindo duas boas intervenções de Belliato. Aos oito da etapa complementar, Felipe Menezes mandou um foguete, mas o arqueiro voou para mandar pela linha de fundo. Momentos depois, mais uma vez o meia alvirrubro finalizou, com Belliato, bem posicionado, atento para fazer a defesa.

A pressão visitante sofreu um baque aos 16 minutos. Depois de a defesa afastar mal um cruzamento, o volante Eduardo arriscou de fora da área, a bola sofreu um desvio na marcação e traiu João Carlos, para morrer no fundo das redes.

Os alagoanos não sentiram o terceiro gol e três minutos mais tarde voltaram a pôr jogo no jogo. Leílson, de longe, bateu forte, o goleiro fez grande defesa, mas no rebote, Willians Santana foi feliz para de cabeça marcar o seu segundo da tarde.

Melhor na partida, o CRB chegou ao empate aos 23 do segundo tempo. Num contra-ataque mortal, Alípio chegou frente a frente com Belliato, rolou para Felipe Menezes, mas no meio do caminho, Jacy Maranhão, ao tentar afastar, jogou contra o próprio patrimônio: 3 a 3.

O Criciúma, após ficar por duas vezes à frente, se lançou ao ataque para tentar garantir a permanência diante de seu torcedor. Aos 25, em cobrança de falta, Sandro cabeceou na trave. Dois minutos depois, Zé Carlos, também de cabeça, parou no goleiro adversário.

Continuando com o abafa, aos 30, foi a vez de Vitor Feijão parar no poste. Desgastado, os carvoeiros não conseguiram mudar o rumo do jogo. Faltando duas rodadas para o término da Série B, continua a briga contra a zona de rebaixamento.

No próximo sábado (17), o Tigre viaja para Goiânia, onde enfrenta o Vila Nova, às 19h30. Um dia antes, o CRB enfrenta o Londrina, também fora de casa, às 21h30.