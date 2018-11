Levir Culpi aprova empate do Atlético-MG contra o Palmeiras: ''Jogamos de igual para igual''

O Atlético-MG empatou com o Palmeiras neste domingo (11) por 1 a 1, no estádio Independência. Elias abriu para o Galo com um golaço. Bruno Henrique, de pênalti, empatou para o verdão.

Ao contrário de partidas anteriores, o Atlético fez um jogo equilibrado com o líder do campeonato. Perguntado na coletiva sobre a sensação do resultado, Levir lamentou o empate mas pondera a qualidade do Palmeiras.

"Jogamos contra o melhor time do campeonato. Felipão não perdeu nenhum jogo desde que foi contratado. Temos que tirar uma lição, conseguimos jogar de igual para igual e poderíamos ter vencido", disse.

Contra times da parte de cima da tabela, o Atlético tem conseguido boas atuações, porém, contra equipes da parte de baixo, o alvinegro tem encontrado dificuldades e desperdiçado pontos importantes. Para Levir, o time deve jogar com o mesmo foco em todos os jogos.

"É tempo para jogar do mesmo jeito que jogamos contra o Grêmio e Palmeiras, para manter o time com possibilidades de classificação. Se você projeta um jogo mais fácil, a possibilidade de dar errado é muito boa", afirmou.

Para o próximo confronto, contra o Paraná, Levir Culpi não poderá contar com o camisa 9, Ricardo Oliveira, suspenso. Acionado hoje, Levir admite que pode utilizar o jovem Alerrando no próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro.

"O Alerrando é dinâmico, foi um artilheiro pela base. Chama atenção, é um cara que merece ser bem olhado. Ele merece essa oportunidade. Vamos ver o que acontece", concluiu.