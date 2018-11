Zé Ricardo elogia entrega do Botafogo e destaca importância da vitória contra o Flamengo 

Na noite deste sábado (10), o Botafogo venceu o clássico carioca contra o Flamengo por 2 a 1 e deu um importante passo rumo ao objetivo de fugir do rebaixamento. Com o triunfo, o alvinegro chegou a 41 pontos e dormirá na 10ª posição do Campeonato Brasileiro, espantando a pressão que pairava e incomodava jogadores e torcedores. Além disso, complicou demais o rival na luta pelo título nacional.

Após o grande resultado, Zé Ricardo concedeu entrevista coletiva e comemorou muito os três pontos cruciais conquistados diante de um adversário fortíssimo. Para ele, os atletas começaram a construir a vitória com o foco na semana de preparação.

"Vitória muito significativa para todos nós nessa luta contra a zona perigosa. Uma atuação que nos colocou próximos da vitória e uma atuação que nos deixa animado para os próximos jogos​. Foi a melhor semana de treino desde quando cheguei. Mostramos para os atletas uma estratégia para podermos fazer um jogo de nível. Tínhamos um adversário forte e precisaríamos ter um nível alto. Fizemos um primeiro tempo muito bom. Grandes vitórias se conquistam por merecimento e, no nosso caso, foi merecedora".

O técnico do glorioso apontou a entrega do grupo como fator determinante para surpreender o Flamengo. Ao enaltecer o rubro-negro, Zé afirmou que a atuação de hoje foi a melhor do Botafogo desde que assumiu o comando.

"Os detalhes são importantes e quando a gente fala de performance e alto nível... Os atletas que lá estão também me conhecem. Tinha uma igualdade, mas o fator determinante foi a entrega do grupo. Esse é o Botafogo que eu sempre enfrentei... Vai ser sempre difícil enfrentar o Flamengo. É um elenco maduro, grandes profissionais trabalhando lá e não esperava ou espero qualquer tipo de facilidade".

"Não foi apenas uma impressão, mas foi a melhor atuação nossa após minha chegada aqui. Tenho um respeito enorme por esse clube e sei da responsabilidade. A cada dia que venho ao treino isso é reforçado".

O treinador também comentou sobre os desfalques da equipe para o jogo de hoje e para o próximo, aproveitando para exaltar a performance de alguns jogadores como Matheus Fernandes, Erik e Marcinho.

"A gente sabia que o Jean não jogaria desde terça-feira, e o Matheus foi muito confiante para a partida e tomara que ele possa repetir essa atuação. Difícil cravar o retorno dos atletas. Jean está tentando recuperar, é uma lesão chata. Kieza tentou, mas sentiu novamente, e o João Paulo está no processo. Não sei te dizer, mas se não for prejudicar o retorno deles, eu gostaria de contar com eles".

"Erik vem crescendo muito e também fez uma semana maravilhosa. Sem bola ajudou muito naquele lado esquerdo do Flamengo, que é muito forte. Fez um trabalho belíssimo na noite de hoje. Marcinho fez uma grande partida. Mais concentrado o que venho pedindo para ele. Enfrentou um grande atacante e fico feliz pelo rendimento dele".

Perguntado sobre a efusiva celebração do time após o apito final, Zé Ricardo citou o alívio de derrotar uma grande equipe, principalmente com uma tabela complicada pela frente. Para o comandante, a promoção de ingressos feita pela diretoria é essencial para unir atletas e torcida para alcançar o objetivo de fugir do Z4.

"A gente precisava muito do resultado. Nossa tabela é difícil até o final da competição. Sabem o meu respeito pelo adversário e tomara que eu possa enfrentar o Flamengo várias vezes. Meu prato de comida é o Botafogo. A diretoria não tem apenas se empenhado no preço dos ingressos. Colocou os salários em dia e tudo que solicitamos tem sido feito. Os atletas são testemunhas disso. Não garante vitórias, mas nos aproxima delas".

Por fim, projetou o confronto direto contra a Chapecoense na próxima rodada do Brasileirão, pedindo para que todos se mantenham focados e utilizem os resultados contra Corinthians e Flamengo como motivação.

"O Campeonato Brasileiro é dificílimo. Hoje tivemos a vitória do Paraná fora de casa contra o América. Sabemos que vai ser uma verdadeira decisão e precisamos contar com todos. Perdemos Lindoso e temos que avaliar Gilson e Luiz Fernando. Não tem vida fácil para a gente, mas vamos tentar construir uma boa semana e buscar uma vitória em Chapecó".

"Pegamos uma equipe poderosa e não poderíamos descansar sem a bola e todos estão de parabéns. A vitória contra o Corinthians nos trouxe uma confiança. O que a gente precisa é ter os pés no chão. Amanhã já precisamos estar focados".