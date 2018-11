Digão lamenta empate do Fluminense no Maracanã: "Queríamos os três pontos"

Na noite deste domingo (11), o Fluminense empatou com o Sport Recife, em pleno Estádio Mário Filho, o Maracanã. Com esse resultado, o Tricolor das Laranjeiras ocupa a 10ª posição do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos. Já o Leão da Ilha detém a 16ª posição, com 37 pontos somados até aqui.

O próximo compromissos dos cariocas é na quarta-feira (14), às 21h45, quando enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque. O rubro-negro recebe, no mesmo horário e na mesma data, o Vitória, no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, a Ilha do Retiro.

Na saída de campo, o zagueiro Digão lamentou e mostrou-se insatisfeito com o placar da partida. Também avaliou a atuação de seus companheiros como positiva e considera que, por pouco, não ganharam a partida.

"É lógico que não era o resultado que a gente queria. Jogando em casa com um concorrente direto na briga daquela confusão ali em baixo. Queríamos os três pontos. A gente conseguiu impor nosso ritmo de jogo, tivemos muitas chances, vários contra-ataques. Infelizmente não conseguimos matar", disse.

O defensor comentou sobre o estilo de jogo adotado por seus adversário nesse embate. Além disso, também espera uma boa partida na próxima quarta, com o desejo de respirar no Brasileirão.

"A equipe do Sport veio nesse propósito de se defender e jogar por uma bola. A gente conseguiu anular bem os contra-ataques deles. Infelizmente futebol é isso aí, você não mata e acaba ficando complicado. Mas vamos levantar a cabeça que quarta-feira já tem outro jogo muito difícil contra o líder do campeonato e a gente tem que chegar lá forte pra resolver logo nossa situação pra chegar com a cabeça boa no dia 28", concluiu.