Palmeiras enfrenta Atlético-MG em busca de se isolar na liderança

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 33° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, disputado no estádio Independência

O Palmeiras enfrenta, no Independência, o Atlético-MG neste domingo (11) pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Verdão busca quebrar mais um tabu neste campeonato: vencer o Atlético no Horto, feito que não acontece desde 1996.

O Palmeiras está há 17 partidas sem perder

A última derrota do Palmeiras foi com o Roger Machado no comando, contra o Fluminense. Desde então, com a chegada do Felipão, o time não perdeu mais.

O jogador Dudu está suspenso e não enfrenta o Atlético. Assim como Mayke e Diogo Barbosa, suspensos após julgamento no STJD pela confusão no jogo da Copa do Brasil.

Provável escalação: Weverton; Jean (Marcos Rocha), Antônio Carlos (Luan), Edu Dracena (Gustavo Gómez) e Victor Luís; Thiago Santos, Bruno Henrique, Moisés; Gustavo Scarpa, Guerra (Lucas Lima), Borja.

Levir Culpi busca primeiro triunfo em seu retorno

O Galo está há cinco jogos sem vencer, desde que o novo técnico, Levir Culpi, assumiu o cargo. Além disso, o Atlético quer recuperar sua vaga no G-6, que foi perdida após vitória do Atlético-PR neste sábado (10).

A única dúvida do comandante é entre a titularidade de David Terans ou Cazares.

Provável escalação: Victor; Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana, Fábio Santos; Adilson, Elias; Luan, David Terans (Cazares), Yimmi Chará; Ricardo Oliveira.