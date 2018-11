Léo Ceará marca duas vezes, mas Vitória só empata com Bahia no Barradão

Partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão, realizada no Barradão, em Salvador

INCIDENCIAS : Partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão, realizada no Barradão, em Salvador

O Leão da Barra conseguiu estar à frente no placar por duas vezes no Barradão, no clássico contra o Bahia, mas acabou sofrendo o empate e se complicando na briga contra o rebaixamento. Léo Ceará fez a diferença no lado Rubro-negro, sendo responsável pelos gols, mas nas bolas paradas, o Tricolor arrancou o empate contra o rival.

Os times ainda tentavam se reconhecer na partida, marcada por faltas e paralisações nos minutos inicias, quando o Vitória abriu o placar com Léo Ceará aos 7 minutos, após cruzamento de escanteio de Benítez. Mesmo atrás no placar, o Bahia não conseguiu se impor, e viu os Rubro-negros manterem a posse de bola.

E foi o Leão da Barra quem chegou de novo com perigo. Aos 16 minutos, Benítez cruzou na medida e Léo Ceará subiu sozinho para cabecear, mas mandou para fora. Voltando a se organizar defensivamente, o Bahia passou a reter melhor a posse de bola, mas esbarrou no sistema defensivo do Vitória.

A partida continuou intensa, mas poucas chances foram criadas pelos dois lados. O Vitória passou a buscar o contra-ataque, enquanto o Bahia buscava explorar seu lado esquerdo de ataque. E justamente pelo lado esquerdo veio a falta que originou o gol de empate. Aos 42 minutos, Ramires cruzou e Nilton desviou para dentro das redes.

O gol Tricolor forçou o Vitória a voltar a buscar a posse de bola e as finalizações. Com o espaço aberto, o Bahia chegou mais uma vez aos 45, com bom chute de fora da área de Léo. A bola passou perto do gol de Ronaldo.

A pressão seguiu já no início do segundo tempo. Léo finalizou mais uma vez de fora da área, a bola desviou em Ramon e passou muito perto da trave. Na cobrança de escanteio, Lucas Fonseca pegou a sobra, cortou Jeferson e bateu. Ramon conseguiu interceptar o chute. O Vitória conseguiu responder com bom chute de Erick defendido por Douglas aos 5 minutos. Dois minutos depois, Grolli tentou finalizar após cobrança de escanteio, a defesa Rubro-negra afastou mal e a bola sobrou para Júnior Brumado, que finalizou. A bola acertou a trave leonina.

O Bahia teve nova chance aos 12 minutos, em mais uma cobrança de escanteio. A bola cruzou a área inteira após saída errada de Ronaldo, e Júnior Brumado teve a chance sem goleiro, mas acabou cabeceando para fora.

Apesar do momento favorável ao Bahia, foi o Rubro-negro que saltou à frente no placar mais uma vez aos 21 minutos. Douglas Grolli falhou ao tentar cortar o lançamento. Léo Ceará ficou com a bola, cara a cara com Douglas Friedrich e marcou seu segundo gol na partida.

Quatro minutos depois, Léo cobrou lateral direto para a área do Vitória. Ronaldo saiu mal e a bola sobrou para Ramires mandar para as redes, empatando a partida mais uma vez. Depois do empate, a dificuldade ofensiva dos dois times voltou a ser a tônica da partida até os minutos finais.

Com o resultado, o Vitória manteve a 17ª posição, com 35 pontos, em situação delicada na briga contra o rebaixamento. Pelo lado do Bahia, o ponto a mais serviu para alcançar a 10ª posição, se distanciando do Z-4 e mantendo a diferença de pontos para o G-6 do Brasileirão. Na próxima rodada os Rubro-negros visitam o Sport, adversário direto contra o rebaixamento, enquanto o Bahia recebe o Ceará.