Palmeiras apenas empata com Atlético-MG, mas mantém vantagem na liderança

Jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão Série A 2018, disputado no estádio Independência (MG)

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão Série A 2018, disputado no estádio Independência (MG)

O Palmeiras foi até Minas Gerais para enfrentar o Atlético-MG, neste domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo era tratado como o mais difícil dessa sequência final, tanto pelos torcedores e até mesmo pelos jogadores do Palmeiras, por se tratar do Atlético, com quem o Verdão não tem bom retrospecto e poderia ser surpreendido pela equipe de Levir Culpi.

Os donos da casa saíram na frente com gol de Elias, e o Palmeiras diminuiu com Bruno Henrique, em cobrança de pênalti. O alívio para o torcedor, foi o empate entre Ceará x Internacional, que deixa o Verdão com os mesmos cinco pontos de vantagem, mesmo após o empate.

Poucas foram as chances que ambas equipes tiveram no primeiro tempo. Quem chegou mais próximo a abrir o placar, foram os visitantes, em ótima oportunidade de Guerra, após drible de Deyverson em cima de Maidana, mas o camisa 18 chutou em cima do goleiro Victor.

Na etapa complementar, Cazares acertou belo passe de calcanhar para Fábio Santos. O lateral rolou a bola para Elias que encheu o pé e colocou a bola no fundo do gol de Weverton. Felipão rapidamente trocou rapidamente o atacante Willian Bigode por Gustavo Scarpa, mas quem assustou foi o Atlético, que não ampliou por conta de boas defesas de Weverton.

O time de Felipão tomava sufoco após o gol. Com a saída de Moisés, o meio campo perdeu qualidade e não fazia jogadas para o ataque. Em um lance involuntário de Adilson, ele agarrou Edu Dracena pela cintura, dentro da área, e o juiz marcou pênalti. Bruno Henrique converteu no canto de Victor e empatou para o líder Palmeiras.

Com esse resultado, o Palmeiras chegou aos 67 pontos e continua com cinco de vantagem do vice-líder, Internacional. Já o Atlético-MG ocupa a 6ª colocação, com 47 pontos. Mas pode perder a vaga para o Santos, que enfrenta a Chape na segunda-feira (12).