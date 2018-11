Em jogo morno, Fluminense e Sport ficam no empate sem gols no Maracanã

Neste domingo (11), Fluminense e Sport se enfrentaram no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida empatada em 0 a 0.

Aos dois minutos, o Fluminense teve a chance de abrir o placar. Igor Julião levantou na área para Everaldo. O atacante dominou e bateu com o pé direito. A bola passou perto, mas foi pela linha de fundo.

Aos cinco minutos foi a vez do Sport tentar o gol. Mateus Gonçalves recebeu e tentou passar pelo zagueiro Paulo Ricardo. Mas o zagueiro conseguiu fazer a proteção e a bola foi pela linha de fundo.

O Fluminense teve mais posse de bola, mas não soube criar muitas jogadas de perigo. Aos 14 minutos, Igor Julião pegou a sobra no campo de ataque e rolou para Luciano, que bateu de primeira. Mas não pegou bem e Maílson defendeu sem problemas. Três minutos depois, o atacante teve mais uma chance e novamente não chutou bem.

Seguindo no ataque, aos 19 minutos foi a vez de Marcos Júnior tentar para o Fluminense. Everaldo cruzou pela esquerda e o atacante bateu de primeira. Maílson deu rebote e na sequência, o camisa 35, de bicicleta, mandou pra fora.

Em uma das poucas chances do Sport, Michel Bastos bateu de primeira. Júlio César apenas observou e a bola bateu na trave. No rebote, Hernane teve a chance, mas furou e não conseguiu finalizar.

O segundo tempo começou e as equipes continuaram no mesmo ritmo. A primeira chance foi do Sport, aos 05 minutos. Mateus Gonçalves tabelou com Hernane e levantou na área. Ayrton Lucas salvou e mandou pela linha de fundo.

Aos 15 minutos, Luciano perdeu mais uma chance. Everaldo avançou pela esquerda e tocou para Luciano, que bateu de canhota. O chute saiu fraco e Maílson defendeu sem problemas. Aos 23 minutos, mais uma chance com o atacante, que chutou da entrada da área. Dessa vez, a bola passou perto do gol.

Aos 29 minutos, Digão cedeu escanteio ao evitar a chegada de Hernane. Na cobrança de escanteio, Adryelson subiu demais a bola foi para fora, cedendo tiro de meta para o Tricolor.

O Sport teve outra chance aos 35 minutos. Gabriel passou por Paulo Ricardo e levantou na área. Jair, livre, cabeceou, mas Digão fez o corte e mandou a bola para escanteio. Na sequência, Paulo Ricardo afastou o perigo.

Aos 39 minutos, o Fluminense marcou seu primeiro gol, mas foi marcado impedimento. Daniel cobrou falta na direita, Richard desviou e Luciano mandou para o gol. Mas a auxiliar Tatiane Camargo marcou posição irregular do atacante.

Com o empate, as equipes permaneceram nas mesmas posições. O Fluminense na décima colocação, com 41 pontos, e o Sport na 16ª posição, com 37 pontos. Na próxima rodada, o Fluminense vai até São Paulo enfrentar o líder, Palmeiras, na Arena Palmeiras. Já o Sport recebe o Vitória, na Ilha do Retiro.