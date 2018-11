Aguirre não é mais técnico do São Paulo

Fim da linha para Diego Aguirre no comando do São Paulo. A decisão foi tomada na tarde deste domingo (11), pela diretoria e comissão do tricolor. Já que não iriam renovar com o técnico, optaram por encerrar o contrato desde já.

No último sábado, a equipe empatou em 1 a 1 com o Corinthians, mesmo com um a mais durante o segundo tempo inteiro. Isso não agradou os torcedores e nem a diretoria tricolor. E hoje após o Grêmio vencer e ultrapassar o SPFC na tabela, a demissão foi declarada nas redes sociais do clube.

Aguirre saiu com 43 partida, sendo 19 vitórias, 15 empates e 9 derrotas. Aproveitamento pouco mais do que 55%.

Na próxima partida, que acontece na quinta-feira (15), quem estará à frente do tricolor é André Jardine, membro fixo da comissão, que irá assumir até o fim do Brasileirão.

Ainda não existe nomes para substituir o uruguaio.