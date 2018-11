Genoa faz proposta de R$ 21 milhões por Matheus Fernandes e balança Botafogo 

Conforme divulgado pelo FogãoNet, o Botafogo recebeu uma proposta de € 5 milhões (R$ 21, 1 milhões) do Genoa, da Itália, por Matheus Fernandes, que vem se destacando no meio-campo alvinegro. A intenção é que o atleta de 20 anos se transfira já na próxima janela internacional, no início de janeiro. Um grupo de investidores está por trás da negociação e vê com bons olhos a ida do jovem jogador para a Série A.

Ao ser perguntado sobre o possível negócio, o volante disse não estar ciente da oferta, garantiu foco no Botafogo, mas mostrou-se mexido com a possibilidade de atuar no futebol italiano.

"Não sabia, fiquei sabendo agora. Tenho que seguir desempenhando um bom futebol. Se tem o interesse, é porque estou fazendo um bom trabalho. Ainda tenho partidas até o fim do ano e tenho que ficar concentrado. A gente sempre pensa em uma coisa maior. O que for bom para mim e para o clube, nós temos que sentar para conversar. Mas temos de pensar nisso em outro momento. Meu foco é aqui. Se for bom para mim e para o Botafogo, que assim seja".

A diretoria alvinegra, que disse não comentar sobre nenhuma negociação até o término do Campeonato Brasileiro, deve acabar aceitando a proposta, já que o clube passa por dificuldades financeiras. Vale lembrar que o contrato de Matheus Fernandes foi renovado até 2020 e sua multa foi aumentada para R$ 100 milhões, para o Brasil, e U$ 40 milhões - cerca de R$ 131 milhões, para qualquer time do exterior.

Em sua segunda temporada no futebol profissional, o volante é um dos maiores ladrões de bola no Brasileirão e vem se destacando apesar da situação incômoda do glorioso no nacional. Com 83 partidas disputadas e 1 gol marcado, chegou a ser observado por representantes de Arsenal e Villarreal, neste ano de 2018.

Matheus Fernandes, que depois de ficar um tempo no banco recuperou a titularidade na equipe, deve ser mantido para o confronto direto contra a Chapecoense, nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), na Arena Condá. Caso conquiste a vitória fora de casa, o Botafogo dará um importante passo para fugir do rebaixamento.