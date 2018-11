Após primeira vitória da Chape como visitante, Jandrei reforça: "Temos condições de sair de baixo"

Santos e Chapecoense se enfrentaram no Pacaembu pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro na última segunda-feira (12). Aos 28 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio de Canteros, Leandro Pereira marcou para a chape. A partida terminou 1 a 0 para os visitantes.

A vitória sobre o Santos foi a primeira da Chapecoense fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o goleiro Jandrei foi perguntado qual foi a importância desta vitória fora de casa.

"Muito importante a gente conseguir vencer a primeira fora de casa. Infelizmente foi no final do campeonato, faltando seis jogos, mas sabíamos que o momento chegaria", disse Jandrei.

A Chape vinha sendo muito questionada pela campanha ruim no Campeonato, e o goleiro desabafou sobre as críticas. "Vinhamos trabalhando, e muita gente falava muita coisa desse grupo. Escutamos quietos, trabalhamos, e hoje mostramos dentro de campo que a nossa equipe vem trabalhando, se dedicando, e o resultado está aí", disse o goleiro.

No final da entrevista, Jandrei elogiou o rendimento da equipe contra o Santos e disse que a Chapecoense tem chances de sair do Z-4. "Conseguimos uma vitória contra um grande clube, contra um Santos bem organizado, mas a nossa equipe foi muito bem, temos que dar os

méritos a todos os jogadores, comissão técnica, que arrumou uma estratégia muito boa. Vamos agora para essa sequência um pouco mais tranquilos, mas ainda com o sentimento de que falta muito. Faltam cinco jogos e temos condições de sair lá de baixo", finalizou.

Com a vitória, a chape não saiu da zona de rebaixamento, mas alcançou a mesma pontuação do Sport (37 pontos), que é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O Santos tinha a oportunidade de entrar no G-6 pela primeira vez no campeonato, mas com a derrota caiu para a oitava posição.

O próximo compromisso do Santos no Campeonato Brasileiro é diante o Flamengo na quinta-feira (15), fora de casa, às 17h. Já a Chapecoense encara o Botafogo dentro de casa na quinta-feira (15), também às 17h. Jogos no horário de Brasília.