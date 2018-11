Ainda lutando pelo acesso, Ponte Preta encara Coritiba em casa

Ponte Preta e Coritiba se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O palco da partida será o estádio Moisés Lucarelli, em Campinas - SP.

O confronto destaca objetivos diferentes para o final desta temporada. Enquanto a Ponte briga pelo acesso, o Coritiba tenta terminar o ano com dignidade, já que os paranaenses não têm maiores pretensões para esta reta final de campeonato.

EFEITO KLEINA

Antes de Gilson Kleina chegar no comando da macaca, o time tinha somente 1% de chance do acesso, mas agora depende só de si mesma, pois enfrentará o Avaí, concorrente direto, na próxima rodada. O time de campinas está há um ponto do G-4, e ainda não conseguiu entrar uma vez se quer no grupo de acesso para a Série A, mas se vencer, e com uma combinação de resultados, poderá terminar até na segunda colocação.

SEM MAIORES PRETENSÕES

O time comandado por Argel Fucks está em nono no campeonato. Com 49 pontos, está com oito a menos que o primeiro time do G-4 (Avaí), e está sem possibilidade de atingir o acesso.

Mesmo sem as maiores pretensões nesta reta final, Argel não vai poupar jogadores. Começará com a equipe titular, apenas uma mudança, mas ao decorrer da partida dará oportunidade a outros jogadores.

RETORNOS E DESFALQUES

O principal reforço para a ponte no jogo de hoje é o retorno do volante João Vitor. O capitão cumpriu suspensão do terceiro cartão na última rodada, contra o Juventude. O único desfalque certo da ponte é o meia Tiago Real, que cumprirá suspensão do terceiro cartão. Paulinho, Matheus Vargas e Roberto ainda são duvidas.

O coxa terá somente um desfalque. O lateral-esquerdo, Abner, cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo e não enfrenta a macaca. William Matheus deve ganhar vaga.