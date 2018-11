Ponte supera Coritiba, vence mais uma em casa e entra no G-4

ogo válido pela 37 rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputado no Moisés Lucarelli

Na última terça-feira (13) a Ponte Preta recebeu, no Moisés Lucarelli, e venceu por 2 a 0, com um gol contra de Leandro Silva e um gol de Júnior Santos o Coritiba, que já não tem mais pretensões dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado a Ponte Preta entra no G-4, ficando em segundo lugar, com 59 pontos. Já o coxa fica em décimo, com 49 pontos.

O jogo começou agitado. Logo aos 4 minutos Ruan puxou um contra ataque onde ele disparou da própria área, acelerou por toda a lateral direita e cruzou ao chegar na linha de fundo do ataque, então Leandro Silva se jogou na bola e marcou o gol contra que abria o placar.

Com a vantagem, a Ponte ficou mais recuada, o que chamou o Coritiba, que não conseguia criar uma grande chance. A única foi aos 33, quando William Matheus cruzou para Leandro Silva, que não se redimiu e cabeceou pra fora.

Aos 39 porém, Matheus Vargas deu um belo passe para Júnior Santos. O atacante, dentro da área, fuzilou o gol e acertou as redes, entre o goleiro e a trave, ampliando e ando números finais à partida.

No segundo tempo o Coritiba foi pra cima e tentou virar a partida. Logo aos 5 Chiquinho bateu de longe e obrigou Ivan a fazer uma boa defesa. Aos 13, João Vitor solou o Matheus Bueno, do coxa e foi expulso. Isso chamou mais ainda o time visitante, que foi pra cima, mas que não conseguia criar.

Aos 38, Danilo Barcelos bateu uma falta lateral de longe direto no gol, surpreendendo o goleiro Rafael Martins, que conseguiu espalmar a bola e a mandar pra fora. E, por fim, aos 47, em uma jogada que contou com toque de calcanhar e corta luz, Roberto perdeu a chance de tornar a vitória uma goleada.

Na rodada de número 38, a Ponte visita o Avaí, no sábado (24), na Ressacada, às 17h. Já a Ponte também joga no mesmo sábado, também às 17h, mas recebe o campeão Fortaleza, no Couto Pereira.