Argel Fucks admite superioridade da Ponte após derrota do Coritiba:"Ganhou por justiça"

Na penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba foi derrotado pela Ponte Preta, por 2 a 0, na última terça-feira (13), no estádio Moisés Lucarelli. O resultado deixou a equipe coxa-branca, já sem chances de acesso, na décima posição, com 49 pontos.

Após a derrota, o técnico Argel Fucks, em entrevista coletiva, admitiu que o adversário foi superior durante todo o confronto e que seu elenco não conseguiu reagir após sofrer o gol logo nos primeiros minutos.

"A Ponte Preta ganha o jogo por justiça. Ela se aproveitou de dois lances e, todas as vezes que chegou, fez o gol. Tivemos uma desatenção, uma falha coletiva e acabamos tomando o gol. Aí muda o panorama da partida. Qualquer estratégia que você tenha, vai por água abaixo", disse.

O Coxa-Branca volta a campo no sábado (24), para disputar a última rodada do Brasileirão dessa temporada. O Alviverde recebe o Fortaleza, no Couto Pereira, às 17h.