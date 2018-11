Em jogo de opostos, Cruzeiro e Corinthians reeditam decisão da Copa do Brasil

Em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018, Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h45, no Mineirão.

O time celeste vai para a partida com uma situação tranquila, pois já garantiu vaga na Libertadores, vencendo a Copa do Brasil em cima do próprio Corinthians, e, por não ter mais ambição esportiva na competição, está apenas cumprindo tabela e já focado na preparação para 2019.

Apesar da tranquilidade que os resultados da temporada trouxeram, Mano Menezes afirma que o time irá jogar sério e com força máxima até o fim da atual temporada.

Com os fatos colocados na mesa, e com os desfalques importantes de Dedé, Edilson, Sassá, Rafael Sóbis e Arrascaeta, a provável escalação celeste será: Fábio; Lucas Romero, Léo, Manoel, Egídio; Henrique, Ariel Cabral; Robinho, Thiago Neves, David; Fred.

Já pelo lado corinthiano do confronto, a temporada está longe de ser definida, pois o time está na briga para fugir da zona da degola. Esta situação vem assombrando o time e a torcida por conta da falta de futebol apresentado nas últimas partidas.

A situação alvinegra na tabela preocupa, mas ainda não é das piores por conta dos confrontos diretos que terá pela frente ainda. Mas, uma vez que está com apenas 3 pontos que o separam da zona de rebaixamento, o time não pode mais perder pontos na situação atual.

Mas apesar desse momento adversa, uma chama em relação ao futebol da equipe se acendeu após boa atuação no clássico Majestoso, mesmo com um jogador a menos que seu adversário.

Indo para o jogo como azarão, e sem alguns jogadores que foram bem na última partida como Carlos Augusto, convocado pela seleção Sub-20, e Araos, suspenso, a provável escalação do time de Jair Ventura vem com: Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar; Ralf, Douglas; Romero, Jadson, Pedrinho; Danilo.