Pressionados, Flamengo e Santos se enfrentam no Maracanã

Após derrota por 2 a 1 no sábado (10) para o Botafogo, o Flamengo enfrenta o Santos nesta quinta-feira (15), no Rio de Janeiro. O time carioca pretende não se afastar mais da ponta da tabela. A equipe paulista, por sua vez, busca os três pontos para se aproximar do G-6 e tentar garantir uma vaga na Libertadores 2019. Até a noite de terça-feira (13), cerca de 38 mil ingressos já haviam sido vendidos para o duelo, sem mais ingressos disponíveis para o Setor Norte do Maracanã.

Cuéllar analisa reta final no Brasileirão “Ainda estamos pensando no título”

Nesta terça-feira (13), antes do treino no Ninho do Urubu, o volante Cuéllar concedeu entrevista coletiva e afirmou que todos no elenco ainda acreditam no título da competição.

“Chegamos todo dia para trabalhar, melhorar o que erramos nos jogos e ainda estamos pensando no título. Ainda temos possibilidade matemática, temos que procurar até o final. Seguir brigando é muito importante para nós. Ainda temos como brigar e estamos aqui todo dia trabalhando para isso”, falou o colombiano.

Cuéllar afirmou que a equipe está buscando encostar no líder e espera que o Flamengo chegue no fim da competição com chances de levantar a taça. O camisa 8 também destacou que a vaga na Libertadores sempre foi uma meta.

“Estamos à procura do líder, obviamente com muito respeito a quem está abaixo de nós. Pensamos em diminuir a distância para chegar no último jogo com chance de título”, reforçou.

“Nossa ideia desde o começo do ano é estar na Libertadores e brigando por coisas importantes. O Brasileiro é complicado por isso. Até o fim, está todo mundo brigando. Temos que estar ligados para não deixar que os que estão atrás atrapalhem”, completou Cuéllar

O jogador falou também sobre a derrota no clássico para o Botafogo e projetou o confronto contra o Santos. "Estivemos um pouco abaixo do nível (contra o Botafogo) que vínhamos demonstrando, infelizmente não mantivemos o ritmo. No segundo tempo fomos melhores. Temos que entrar mais ligados, jogo muito complicado para a gente. Temos que corrigir os erros e mostrar o que o Flamengo é. Somos um elenco de qualidade. Reconhecemos isso, pensamos nisso e voltamos com a cabeça no lugar para conquistar os três pontos contra o Santos”, afirmou.

Com Lucas Paquetá, Willian Arão e Renê suspensos, o Flamengo de Dorival Júnior vai apostar em uma equipe composta por César, Rodinei, Réver, Léo Duarte, Pará; Cuéllar, Rômulo, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho e Uribe. Para completar o banco de reservas, o comandante convocou atletas criados na Gávea: as principais novidades são o lateral-direito Kleber e o volante Ronaldo.

O time carioca ocupa a terceira posição do campeonato, 10 pontos atrás do líder Palmeiras.

Gabigol acredita em classificação para Libertadores: "Temos grandes jogos e estamos preparados"

Antes de duelo no Maracanã, Gabigol valorizou a busca do Santos por uma vaga na Libertadores de 2019 após o primeiro turno desgastante. O Peixe perdeu a oportunidade de entrar no G-6 na última segunda-feira (12), quando foi derrotado em casa pela Chapecoense.

"A gente veio de baixo, chegamos tão perto, não tem motivo para desistir. Se formos, é algo para ser lembrado para sempre e comemorado. Não lembro de arrancada assim, mudança foi drástica. A arrancada foi muito bonita, ninguém esperava. Sabíamos que era possível. Muito bom terminar ano brigando por algo que não seja ser rebaixado. Temos grandes jogos e estamos preparados”, disse Gabriel.

“A gente caiu uma posição, mas pontos são praticamente iguais. Coisas continuam normais. E de onde a gente veio, quase para cair, e onde estamos, são coisas que acontecem no nosso time e devem ser ressaltadas. Não são todos que arrancam assim. Ficamos muito feliz depois de um primeiro turno tão ruim. Esperamos chegar na Libertadores”, emendou o jogador.

A provável escalação do Santos é: Vanderlei; Victor Ferraz, Kaique Rocha, Gustavo Henrique, Dodô; Alison, Renato (Arthur Gomes), Diego, Pituca; Rodrygo (Copete), Gabigol e Bruno Henrique (Copete). O jogador Kaique Rocha, que deixou o treino da última terça chorando de dor após cair sobre o ombro, treinou em campo normalmente e deve ser titular. Rodrygo e Arthur Gomes, desgastados, são dúvidas para o jogo. Ambos foram preservados da atividade e apenas correram em volta do gramado. Rodrygo, inclusive, ainda tem sequelas da febre e garganta inflamada.

Carlos Sánchez, Bryan Ruiz e Derlis González se juntam as suas respectivas seleções e são desfalques em até três partidas. Além disso, segundo Cuca, Luiz Felipe e Lucas Veríssimo seguem fora para a partida desta quinta-feira.

O Santos ocupa atualmente a oitava colocação, com 46 pontos, a mesma pontuação do Atlético-PR, o sétimo, e um atrás do Atlético-MG, o sexto.

Após o duelo, o Flamengo volta a campo contra o Sport, no domingo (18), fora de casa. Já o Santos enfrenta o América-MG, no domingo, também fora de casa. Ambas partidas serão válidas pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.