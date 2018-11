Líder isolado do campeonato, Palmeiras recebe  Fluminense com objetivos distintos

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (14), no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h45. O Verdão, líder isolado com 67 pontos, busca aumentar ainda mais a distância entre os demais times. Já o Tricolor, com 41 pontos e na décima posição, quer espantar de vez qualquer chance de rebaixamento.

Nos confrontos entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras possui mais vitórias. São 26 contra 15 do Fluminense, além de oito empates. Na partida válida pelo primeiro turno, na 15ª rodada da competição, o Fluminense venceu o Palmeiras por 1 a 0, no Maracanã. Gilberto marcou o único gol da partida.

O trio de arbitragem que comandará a partida é de Santa Catarina. Braulio da Silva Machado será o árbitro e ele terá como seus assistentes Kleber Lucio Gil e Helton Nunes. O quarto árbitro será Henrique Neu Ribeiro.

Palmeiras quer manter a invencibilidade e se aproximar ainda mais do título

Líder isolado há várias rodadas, o Palmeiras está perto de conquistar mais um título nacional. Para isso, precisa vencer o Fluminense em casa e torcer para tropeços de seus concorrentes diretos, Internacional e Flamengo.

O Verdão realizou um treino fechado na véspera da partida. O técnico Luiz Felipe Scolari conseguiu efeito suspensivo e poderá comandar o time nesta partida. As baixas são os meio-campistas Moisés, lesionado, e Hyoran, em transição física, além do atacante Deyverson, que está suspenso. Já o atacante Dudu, e os laterais Mayke e Diogo Barbosa estão de volta ao time.

O atacante Willian falou sobre a invencibilidade do Palmeiras na competição: “A gente vem mostrando bom futebol em campo há um bom tempo. Não é todo jogo que vai dar espetáculo, ganhar de dois, três quatro. O mais difícil é o que está acontecendo, uma regularidade que nos dá uma vantagem de cinco pontos de diferença” disse o atacante.

A provável escalação é: Weverton, Mayke, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima; Wilian, Dudu e Borja.

Com baixas na zaga, Fluminense precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento

Sem vencer no campeonato nacional há três partidas, o Fluminense viu a vaga para o G-6 ficar ainda mais distante e voltou a se preocupar com a parte de baixo da tabela. O Tricolor está a quatro pontos da Chapecoense, primeira equipe na tão temida zona e rebaixamento.

Para a partida contra o Palmeiras o Fluminense não poderá contar com dois dos seus zagueiros titulares. Gum está com um edema na panturrilha esquerda e Ibañez sentiu um desconforto muscular. Outra baixa é o lateral Léo, com um edema na coxa. A boa notícia fica por conta da volta do meia Sornoza, que cumpriu suspensão na última rodada.

Em entrevista coletiva após o último treino, o lateral Igor Julião falou sobre a partida: “Vai ser um jogo bom, importante. É sempre bom enfrentar equipes assim, nada melhor do que enfrentar uma equipe dessa magnitude, bater de frente, Quem sabe conseguir os três pontos, os dois times precisam da vitória e vai ser uma boa oportunidade para a gente” declarou o lateral.

A provável escalação é: Júlio César, Igor Julião, Paulo Ricardo, Digão e Ayrton Lucas; Richard, Airton (Daniel), Jadson e Sornoza; Everaldo e Luciano.